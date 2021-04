Anthony Hopkins dedica su Oscar a Chadwick Boseman: "Nos lo arrebataron demasiado pronto"

Con 83 años de edad, y habiéndose asomado unas cuantas veces a los abismos de Hollywood, Anthony Hopkins debería tener licencia para hacer lo que le viniese en gana. Y anoche ejerció ese derecho, pasando de asomarse siquiera a la gala de los Oscar 2021 pese a ser uno de los favoritos gracias a su papel en El padre.

Esta mañana, sin embargo, el actor correspondió al honor mediante un vídeo publicado en su instagram. En el que, además de agradecerle la estatuilla a la Academia, también le dedicó unas palabras a Chadwick Boseman, nominado a título póstumo por La madre del blues.

Tras indicar que se encontraba en Gales, su tierra natal, Hopkins expresó su sorpresa por este Oscar: "A los 83 años de edad, no pensaba que fuese a ganar este premio, de verdad que no", señaló. Y prosiguió: "Me gustaría rendir homenaje a Chadwick Boseman, que nos fue arrebatado demasiado pronto".

En el texto del post, Hopkins incluyó una lista de agradecimientos en las que figuran tanto Florian Zeller, director de El padre, como su mujer Stella Hopkins.

El padre ha supuesto el segundo triunfo de Anthony Hopkins en los Oscar tras su victoria en 1992 por El silencio de los corderos. El actor ha sido nominado otras cuatro veces por Lo que queda del día, Nixon, Amistad y Los dos papas.