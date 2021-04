Anthony Hopkins baila con Salma Hayek para celebrar su nuevo Oscar

El Oscar de mejor actor protagonista que Anthony Hopkins ganó la pasada noche de domingo por su interpretación en El padre ha sido uno de los más comentados de la ceremonia. Se debe en gran medida a la entrega rematadamente extraña que puso cierre al evento –fue la última estatuilla anunciada, en vez de la de mejor película; aunque no era la primera vez que pasaba esto-, sin que Hopkins estuviera allí para recoger el galardón ni le dejaran asistir virtualmente a la gala.

Eran muchos quienes pensaban que Chadwick Boseman, nominado póstumamente en la misma categoría, se iba a llevar el premio, lo que hizo que los organizadores de la gala dispusieran así el orden de entrega. El resultado fue muy anticlimático e incluso generó malestar entre ciertos aficionados, del que la familia de Boseman se ha distanciado con muy buen criterio.

Hopkins calmó los ánimos dedicando su premio al actor fallecido y, una vez disipadas las nubes de la polémica inane en redes sociales, se ha dedicado a su actividad habitual. Es decir, grabarse vídeos disparatados para su canal de TikTok y no parar de generar contenido viral. Lo típico en un respetado actor galés de 83 años, con título de Sir y dos premios Oscar.

Y, cuando eso incluye invitar a Salma Hayek a un baile de celebración, el resultado es el siguiente.

Salma Hayek, que ahora mismo está rodando House of Gucci a las órdenes de Ridley Scott, se pasó por la casa de su amigo Anthony Hopkins para tomar algo de picoteo y marcarse un baile de celebración por el segundo Oscar del actor.

No sabemos si fue la actriz mexicana quien eligió la canción o el propio homenajeado, pero que se muevan al son de Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen, demuestra un gusto exquisito por su parte. Ojalá todos los vídeos virales tuvieran este savoir faire.