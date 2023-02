La invasión de los Kang: cómo avanza 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' el futuro de Marvel

La Fase 4 del Universo de Marvel concluyó con Black Panther: Wakanda Forever, y tuvo un agradable epílogo con el Especial felices fiestas de Guardianes de la Galaxia. Ha sido la Fase que defendía la ingrata papeleta de mantener el interés en el MCU luego del fin de fiesta de Vengadores: Endgame (y de la Saga del Infinito), amén de la que ha incorporado las series de Disney+ a la continuidad principal. En cuanto a lo que ha servido a efectos argumentales, podemos hablar de nuevos personajes y recambios generacionales.

Sea como sea, y soslayando la decepción que ha hecho cundir en ciertos fans, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía inaugura la Fase 5, y lo hace a lo grande. Los personajes de Paul Rudd y Evangeline Lilly, quitando su rol en Endgame, siempre se han limitado a pequeñas refriegas, pero esto cambiará en el último film de Peyton Reed puesto que viajan al Reino Cuántico, y ahí se topan con Kang el Conquistador. Quien va a ser, interpretado por Jonathan Majors, el Thanos de la llamada Saga del Multiverso: un villano de varias entregas, hasta el punto de tener en el futuro una película con su nombre.

The Kang Dynasty nombra una de las dos próximas películas de Vengadores, siendo la otra Secret Wars. La Saga del Multiverso concluirá con este díptico, pero aún queda mucho para eso y ahora debiéramos centrarnos en todo lo que parece insinuar Quantumanía. Ya desde sus escenas poscréditos queda claro que Majors va a tener mucho que hacer en el MCU, a cuenta de las variantes: diversas versiones de Kang en diversas líneas temporales, que apuntan a agruparse para enfrentar a los Vengadores (los que toquen) a su prueba más difícil.

Quién es Kang exactamente

[A partir de aquí SPOILERS de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía]

Quantumanía no supone la primera vez que vemos a Majors en el MCU. En 2021, el último episodio de la primera temporada de Loki estuvo consagrado por entero a él. Ahí vimos que Majors interpretaba a alguien llamado El que Permanece, que resultaba estar tras la Agencia de Variación Temporal donde habían estado trabajando Tom Hiddleston con su amigo Mobius (Owen Wison). El que Permanece era asesinado por Sylvie (Sophia Di Martino), lo que provocaba que sus esfuerzos por que hubiera una línea temporal unitaria quedaban abortados.

El caos multivérsico estaba a la vuelta de la esquina. En paralelo a que Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura lo reflejaran cada una a su modo, Loki nos mostró cómo el protagonista perdía de vista su realidad original, y llegaba a una donde la Agencia de Variación Temporal tenía una gigantesca estatua de El que Permanece. Solo que ligeramente distinta, hasta el punto de quien hubo quien la identificó como una imagen de Immortus. Tanto Immortus como El que Permanece son variantes de un mismo ser.

Jonathan Majors en 'Loki' Disney

Lo mismo ocurre con Kang el Conquistador, villano de Quantumanía. El Conquistador es la variante más sanguinaria: alguien que exterminó mundos y líneas temporales enteras antes de que sus variantes le encerraran en el Reino Cuántico. En Quantumania Kang intenta manipular a Scott para que le ayude a escapar, y le advierte de que las variantes culpables de su sufrimiento suponen una amenaza mucho más peligrosa que él. Ant-Man, sin embargo, le derrota al final de la película.

La cuestión es, ¿quién es el Kang original? Pues para averiguarlo, y siempre asumiendo que tenga que haber uno, hay que acudir a los cómics. Ahí descubrimos que Nathaniel Richards era un intrépido viajero en el tiempo cuya primera fechoría fue desplazarse al Antiguo Egipto y convertirse en un faraón, Rama-Tut. Rama-Tut aparece en la primera escena poscréditos de Quantumanía, acompañado de otras variantes donde podemos distinguir a Iron Lad y al propio Immortus. En las viñetas, Rama-Tut se enfrentó a los Cuatro Fantásticos.

Quantumanía confirma que Kang (o Nathaniel Richards) será el enemigo a batir de la Saga del Multiverso, pero la lucha será algo más compleja porque hay múltiples Kangs, y diseminados por múltiples realidades. Lo que vemos en el film de Reed es el Concilio de los Kangs, y poco después saltamos a un avance de la segunda temporada de Loki. Entonces el personaje de Hiddleston se deja ver junto a Wilson en lo que parece ser un espectáculo de magia de finales del siglo XIX o principios del siglo XX.

Su anfitrión es un tipo llamado Victor Timely. Que, en efecto, está interpretado por Majors, y resulta ser otra variante de Nathaniel Richards introducida en los comics. Esta apunta a ser la sintonía en futuros compases del MCU: una afloración progresiva de Kangs, hasta que la situación estalle en The Kang Dynasty. Cabe preguntarse, en esto, cómo Kevin Feige ha orquestado la trama para llegar hasta ahí.

Observémoslo en el calendario.

Los tentáculo de Kang se extienden al Antiguo Egipto

Qué podemos esperar de la Fase 5

El siguiente film de Marvel Studios tras Quantumanía es Guardianes de la Galaxia. Volumen 3, previsto para el 5 de mayo de 2023. James Gunn ha asegurado que será el final definitivo de su querida trilogía, enfrentando la tropilla de Star-Lord (Chris Pratt) con el todopoderoso Adam Warlock (Will Poulter) y un reencuentro doloroso con Gamora (Zoe Saldaña). Parece, pues, que la trama de Guardianes 3 no puede avanzar mucho en la línea de los Kang, y ocurriría algo parecido en The Marvels.

The Marvels llega el 28 de julio de 2023, y une a Capitana Marvel (Brie Larson) con Ms. Marvel (Iman Vellani) tras la presentación en la serie homónima además de con Monica Rambeau (Teyonah Parris). Su villana la interpreta Zawe Ashton y, aunque aún no conocemos su identidad, podemos inferir que la trama del film de Nia DaCosta no se alejará mucho del escenario de Guardianes de la Galaxia. Esto es, viajes espaciales o cósmicos, no susceptibles de desbaratar líneas temporales.

'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3'

Las próximas películas de la Fase 5 no apuntan a allanar el camino de Quantumanía, pero en la división televisiva pasa algo distinto. Más allá de Secret Invasion y la guerra Skrull/Kree que narrará (a saber con qué consecuencias) tenemos la mencionada serie de Loki. Su segunda temporada se estrenaría a mediados de 2023, y la segunda escena poscréditos de Quantumanía anticipa su trama: el hermanastro de Thor perseguirá junto a sus amigos a los Kang a través de varias realidades, intentando devolver el orden al multiverso.

Llegado 2024, las películas confirmadas son dos con una estrecha conexión entre sí. Capitán América: Nuevo Orden Mundial se estrena el 3 de mayo de 2024 con Sam Wilson (Anthony Mackie) habiendo heredado el escudo de su amigo Steve Rogers (Chris Evans). Su coprotagonista en Falcon y el Soldado de Invierno, Bucky Barnes (Sebastian Stan) es asimismo uno de los personajes principales de Thunderbolts, la siguiente película en el calendario. Los Thunderbolts son el Escuadrón Suicida de Marvel, y están llenos de caras conocidas como Yelena Belova (Florence Pugh) o Red Guardian (David Harbour).

Yelena Belova y el Soldado de Invierno

Tanto Nuevo Orden Mundial como Thunderbolts se ambientarían presumiblemente en la Tierra, con sus protagonistas enfrentando amenazas terroristas o cosas así. La Fase 5 se habría limitado a Loki y Quantumanía como escenario de las travesuras de Kang… si no fuera porque cerca de ellas pende el estreno de Deadpool 3. La película que implica la entrada oficial del Mercenario Bocazas de Ryan Reynolds en la continuidad Marvel, acompañado por el Lobezno de Hugh Jackman.

¿Cómo será esta entrada? Pues a estas alturas es difícil creer que los X-Men hayan existido desde siempre en el Universo de Marvel (aunque Ms. Marvel introdujera el término “mutante” y hayamos tenido algo como Eternals), así que nada sería más fácil que sostener que la saga de Bryan Singer y sus derivados han tenido lugar en una de las líneas temporales con las que está trasteando Nathaniel Richards. ¿Y si, como ocurrió provisionalmente con Tom Hardy en Venom 2, Deadpool 3 termina con la llegada de Deadpool y Lobezno al universo de los Vengadores?

Hugh Jackman volverá a ser Lobezno en ‘Deadpool 3’: con este vídeo lo anunció Ryan Reynolds Hugh Jackman volverá a ser Lobezno en ‘Deadpool 3’: con este vídeo lo anunció Ryan Reynolds

Las cosas se van enderezando

El afán de Disney por ir comprando compañías o labrando provechosos acuerdos corporativos ha tenido reflejo en la ficción marvelita, con la coartada del multiverso. Spider-Man: No Way Home juntó a Tom Holland con otros Spider-Man (Tobey Maguire y Andrew Garfield) que previamente habían protagonizado producciones de Sony. Doctor Strange en el multiverso de la locura mostró a un Mr. Fantástico (John Krasinski) y un miembro de la Patrulla X (el Profesor Xavier de Patrick Stewart).

Los distintos universos son, en realidad, IPs que Marvel Studios puede ir absorbiendo progresivamente, así que por qué no iba a hacer lo propio con Deadpool y Lobezno para asegurarse su presencia en el gran crossover. Y esto no solo se aplica a películas ya realizadas o personajes ya presentados: el primer film programado para la Fase 6 que empieza en 2025, tras Thunderbolts, es Cuatro Fantásticos.

Logo de 'Los Cuatro Fantásticos' Marvel Studios

Los legendarios superhéroes de Marvel han tenido una trayectoria lo bastante accidentada en el film como para intuir que no se va a recurrir a los protagonistas de los films de Tim Story o Josh Trank. El MCU presentará a una formación nueva, pero no tiene por qué hacerlo dentro de la línea temporal principal. De hecho, sería hasta apropiado presentarlos sin una película de orígenes, mostrándolos ya de entrada con todo el equipo formado… y quizá luchando contra Kang.

Cuatro Fantásticos, como Deadpool 3, podría incorporar personajes clave a la continuidad de Marvel Studios desde otros universos. El film de Matt Shakman, programado para el 14 de febrero de 2025, tiene que permitir que debuten estos personajes, pero pueden hacerlo ya enfrentados a Kang (en cualquier variante, mismamente Rama-Tut) o a un hipotético Doctor Doom. El caso es que, de alguna forma, todos los superhéroes habidos y por haber ya están en Marvel, o tienen opciones de estarlo.

Todo parece conducir a 'Secret Wars'

Lo que nos lleva a Secret Wars. Ha habido dos crossovers llamados así en los cómics: el primero de 1985 y el segundo en 2015. En ninguno de ellos ha jugado un papel Kang, a cambio del mencionado Dr. Doom y de un villano llamado Beyonder que lleva a buena parte de los héroes y villanos de Marvel a competir en un planeta llamado Battleworld. Pero los guionistas del MCU tienen la posibilidad de cambiar esto, y situar a la Dinastía Kang como anfitriona de este choque monumental. El que aunaría varios universos, colecciones y marcas.

