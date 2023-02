[Este artículo contiene SPOILERS de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía]

La tercera Ant-Man y la Avispa no solo parte con la responsabilidad de inaugurar la Fase 5 tras la percepción decepcionante de la fase previa: también ha de allanar el camino para los dos crossovers de la Saga del Multiverso, que concluiría en 2026. Se trata de otro díptico de los Vengadores tras Infinity War y Endgame formado por The Kang Dynasty y Secret Wars, con estreno previsto para el mayo de 2025 y mayo de 2026. Quantumanía debería mostrar por dónde van a ir los tiros, y lo hace.

El nuevo film de Peyton Reed, que reúne a Paul Rudd con Evangeline Lilly y el resto de la familia Ant-Man, presenta a Kang el Conquistador. Él es el villano a batir en Quantumanía, atrapado con el rostro de Jonathan Majors en el Reino Cuántico. No es la primera vez que vemos a Majors en este papel, ya que hacia el final de Loki conocimos a un personaje, El que Permanece, con ese mismo rostro. La explicación es que tanto Kang el Conquistador como El que Permanece son variantes de un mismo ser.

Y, aunque Kang sea derrotado al final de Quantumanía, hay muchas más variantes diseminadas por el multiverso. Majors advierte a Scott Lang que más le valdría dejarle escapar del Reino Cuántico, pues quienes le encerraron ahí son más peligrosos que él mismo, y podrían poner su propia realidad en apuros. Scott desoye este aviso y le derrota igualmente, quedándose una vez vuelve a su mundo con la inquietud de no haber tomado la decisión correcta.

Las dos escenas poscréditos de Quantumanía explican por qué.

El Concilio de los Kang

La primera escena extra de Quantumanía tiene lugar a mitad de los créditos. Kang el Conquistador, en efecto, aparenta haber sido derrotado, y la noticia ha atravesado el espacio y el tiempo de manera que llegue a oídos de las variantes que, en primer lugar, le encerraron en el Reino Cuántico. Como descubrió una aterrorizada Michelle Pfeiffer, el Conquistador recibió ese castigo pues su sed de sangre no conocía límites, arrasando mundos y líneas temporales enteras. Según saliera de su confinamiento, el plan de Kang era vengarse de sus variantes.

Pero la familia Ant-Man lo impedió. La susodicha escena poscréditos presenta unas cuantas variantes de Kang reuniéndose para descubrir lo que acaba de suceder. Una de ellas muestra su inquietud por que los Vengadores de una dimensión concreta (vamos a suponer que la nuestra, la del Universo de Marvel) estén interiorizando las reglas del multiverso. Las variantes parecen planear un ataque, y lo hacen en un enorme escenario coronado por unas gradas en las que se distinguen decenas, sino centenares, variantes de Jonathan Majors.

Todas estas variantes conforman la Dinastía Kang que titula The Kang Dynasty, primer crossover de los Vengadores que dirigiría Destin Daniel Cretton (Shang-Chi). El film retrataría, así, el ataque que esta pintoresca familia prepara, pero lo más interesante de la escena no es tanto lo que insinúa como quiénes la protagonizan. Y es que Majors aparece caracterizado de diversos modos. Destaca uno vestido como un faraón egipcio. Gracias a los cómics podemos identificarle.

Es Rama-Tut, variante de Kang que gobernó el Antiguo Egipto y se enfrentó a los Cuatro Fantásticos (ese equipo superheroico que aún no hemos conocido en el MCU pero va a protagonizar un film clave de la Fase 6). Junto a él encontramos a otro Kang caracterizado como un sacerdote que vendría a ser Immortus, y otro que (puestos a especular) identificaríamos con Iron Lad. Todas estas variantes se unen a las que ya conocemos: Kang el Conquistador y El que Permanece. Lo que nos lleva de vuelta a Loki, referenciada directamente en la siguiente escena.

Los tentáculo de Kang se extienden al Antiguo Egipto

El regreso de Loki y Mobius

Hasta la fecha Loki es la única serie del Universo Cinematográfico de Marvel en acción real (también ha pasado con la animada ¿Qué pasaría si…?) que ha sido renovada por una segunda temporada. No se debe tanto a la buena acogida (que lo ha sido bastante) como a que su historia fue concebida de ese modo, en torno a un cliffhanger asesino que hizo que la cabeza nos diera vueltas cuando la primera tanda terminó en 2021. Fue en el capítulo donde Loki y Sylvie (Tom Hiddleston y Sophia di Martino) conocían a El que Permanece.

Esta variante de Kang se presentaba como el fundador de la Agencia de Variación Temporal que empleaba a Loki y a su compañero Mobius (Owen Wilson). Daba la opción a Sylvie de matarle si quería controlar su destino, algo que Sylvie aceptaba dando pie a todo el caos multivérsico al que la continuidad de Marvel se ha visto empujada desde entonces. Loki comprobó de primera mano las consecuencias, cuando volvió a la AVT y descubrió que todo había cambiado.

Nadie le recordaba y en la sede de la agencia se encontraba con una estatua gigantesca de otro Kang, que identificaríamos con Immortus. La segunda escena extra de Quantumanía resuelve parcialmente este cliffhanger, pues deja intuir que Loki pudo aliarse poco después con el Mobius de esa nueva realidad pese a que originalmente dijera no conocerle. La amistad que contrajeron fue felizmente capaz de superar las mañas de El que Permanece, y ahora ambos pueden colaborar como siempre para tratar de frenar el complot que han urdido sus variantes.

Lo que les ha llevado a un nuevo viaje en el tiempo. Quantumanía nos lleva a una época que podríamos identificar con finales del siglo XIX o principios del XX, adonde han viajado Loki y Mobius buscando a otra variante de Kang. Entran entonces en lo que parece ser un espectáculo de magia, que lidera un afable presentador al que interpreta… sí, Jonathan Majors. Caracterizado con unas gafas y un peinado distinto (qué bien se lo va a pasar este actor en Marvel), y con unos modales muy corteses.

Owen Wilson y Tom Hiddleston en 'Loki' Disney

A Mobius eso le llama la atención, y se lo comenta a Loki. Dice que no es tan aterrador como lo había pintado, y su compañero replica que lo es aunque su apariencia sugiera lo contrario. Hay un veloz fundido a negro, pero no lo bastante como para que no lancemos alguna especulación que otra. ¿Y si Kang está a punto de presentar alguna especie de máquina del tiempo decimonónica?

O mejor aún, ¿y si ya podemos identificar la variante según las viñetas? Como dejan intuir los carteles, el presentador es Victor Timely. En los comics es un científico que vivió durante los años 60 (aquí hay una pequeña divergencia) y llegó a fundar toda una ciudad, Timely, en Wisconsin. Timely, para más señas, resulta ser también el nombre con el que fue conocida Marvel Comics antes de los años 60, con lo que el MCU no ha podido resistirse al pequeño homenaje.

En lo que respecta a la segunda temporada de Loki, en teoría vería la luz en Disney+ a finales de este año.

