La trágica verdad sobre la muerte de Anna Nicole Smith

Hay muertes que encogen el corazón y la de Anna Nicole Smith fue una de ellas. La de Smith fue una vida y una muerte marcada por la tragedia, una historia de la que no siempre se conoció la verdad y que ahora Netflix recoge en el documental ‘Anna Nicole Smith: Tú no me conoces’, estrenado el 16 de mayo.

Anna Nicole Smith era encontrada inconsciente en la habitación de su hotel en 2007, aunque se realizó la reanimación cardiopulmonar, nada se puedo hacer por ella, que era declarada muerta a su llegada al Hospital. Su muerte se declaró como una sobredosis accidental de drogas, una mezcla de hasta 11 medicamentos recetados, aunque no todos a ella.

A lo largo del documental se van conociendo algunas de las muchas sombras que tuvo la vida de Anne Nicole, cuyos padres se divorciaban cuando ella todavía era un bebé. Su madre echaba de casa a su padre tras descubrir que había abusado de un familiar, algo que también recoge el film dirigido por Ursula Macfarlane.

La trágica vida de Anna Nicole

Con solo 17 años conoció a quien sería su primer marido, Billy Smith, padre de su hijo Daniel. El matrimonio no duraba demasiado y Anne optaba por trabajar como stripper, hasta que tuvo su primera oportunidad como modelo para la revista Playboy. Esto le abrió muchas puertas, posó para campañas publicitarias e incluso participaba en películas, con menos éxito que durante su carrera como modelo.

Durante todo este tiempo había intentado permanecer relevante en el mundo de la moda, para lo que había optado por realizarse algunas operaciones estéticas. Un aumento de pecho que le producía fuertes dolores, pero al que no quería renunciar por si eso suponía el fin de su carrera, al fin y al cabo su fama se debía a que era considerada una sexsymbol.

En 1993 fue nombrada chicha Playboy del año y también se casó con el millonario Howard Marshall, ella tenía 26 años y él, 89, lo que hizo que ella fuera acusada de cazafortunas y sufriera una gran presión mediática. Marshall fallecía un año después y dejaba toda su herencia a sus hijos, ni rastro de quien había sido su última esposa, algo que ella reclamó en los tribunales.

La pérdida de su hijo y su severa depresión

Comenzaba así su descenso definitivo a los infiernos. Declarada en bancarrota a causa de varios contenciosos judiciales, acosada por la prensa y consumiendo benzodiacepinas y alcohol. La actriz se encontraba en una lucha constante por recuperar la fama y el brillo perdidos. Llegó a protagonizar su propio reality, en el que se seguía su día a día.

Anna Nicole Smith Cinemanía

El consumo de medicamentos fue a más, incluso llegó a pasar por una clínica de desintoxicación. En 2006 se convertía en madre por segunda vez, de una niña, Dannielynn, también perdía a su hijo mayor, Daniel, quien viajaba a conocer a su hermana y fallecía por una sobredosis en el baño de la clínica. Esto fue un duro golpe para ella, que entraba en una depresión severa.

En 2007 decidía tomarse un descanso en Florida junto a su pareja de entonces, Howard Stern; nada más llegar comenzó a tener fiebres altas, aunque no quiso acudir al hospital por miedo al acoso de la prensa.

Más adelante se llegó a la conclusión de que estas fiebres podían estar causadas por la infección que tenía en su cuerpo, producida por las inyecciones de vitaminas que llevaba tiempo administrándose para mantenerse delgada. La combinación de la septicemia o envenenamiento de la sangre causada por la infección y los medicamentos que tomaba de manera casi constante fue determinante en su muerte.

Tanto su pareja, a nombre de quien estaban recetados algunos de los medicamentos, como la psiquiatra de Smith, Khristine Eroschevich, y su médico personal, fueron llevados a juicio por conspiración para suministrar de forma ilegal fármacos opiáceos y sedantes a la actriz y modelo. El médico fue absuelto, su pareja declarada culpable por el jurado, pero exculpado por un juez de Los Ángeles más adelante

Su psiquiatra fue absuelta de todos los cargos menos uno, obtener Vicodin con nombre falso. Fue condenada a pagar 100 dólares y a un año de libertad condicional, según recogieron en su día medios como ‘El Mundo’.

