Anna Faris acusa al director Ivan Reitman de mala conducta en el plató: "Me dejó enfadada, dolida y humillada"

Mientras Bill Murray se enfrenta a múltiples acusaciones por mala conducta en sus rodajes, incluyendo acoso sexual, su compañero Ivan Reitman ha recibido una dura acusación por parte de la actriz Anna Faris, con quien trabajó en Mi súper ex-novia (2006).

"Una de mis experiencias más duras fue con Ivan Reitman", explicó Faris durante una conversación con Lena Dunham en su podcast Unqualified (vía Deadline). "La idea de rodar una comedia bajo ese reino de terror... era un gritón. Humillaba a una persona distinta todos los días, y, en mi primer día, me tocó a mí".

Concretamente, Faris recuerda un incidente en el que Reitman le azotó el trasero, y también que solía gritarle con frecuencia. "Me dejó enfadada, dolida y humillada", concluye.

Al oír estas palabras, Dunham señaló que no es la primera vez que escucha palabras de ese tipo acerca de los modos de Reitman como director. Faris, por su parte, había hablado en 2017 acerca de sus malas experiencias, aunque sin mencionar al cineasta.

"Estaba rodando una escena en la que me subía una escalera, se supone que para coger libros de una estantería, y él me dio un azote en el culo delante de todo el equipo, con todas sus fuerzas. Lo único que pude hacer fue soltar una risa tonta", recordó entonces.

"Recuerdo mirar a mi alrededor y ver a los miembros del equipo con cara de 'eso es raro, ¿qué vas a hacer?", prosiguió la actriz. "Y por eso no le di importancia. Era como 'bueno, esto no es nada serio. No tiene tanta importancia. Espabila, Faris, y simplemente ríete".

"Eso no se lo hubiera hecho al protagonista masculino", añadió Anna Faris, quien también recordó una conversación de Reitman y su agente en la que el director aseguraba haberla contratado para el filme solo porque le gustaban sus piernas.

