Andy Samberg quiere una secuela de 'Palm Springs' "a lo 'Bruja Escarlata y Visión"

Las películas de bucles temporales se están ganando a pulso ser un género propio en el cine. Al fin y al cabo, cada año llega al menos una producción en la que sus protagonistas se quedan atrapados en un día determinado, como ya le pasó a Bill Murray durante el día de la marmota. Este año Palm Springs, también perteneciente a este tipo de películas, ha conseguido revitalizar las tramas de bucles temporales gracias a su refrescante e innovadora aproximación.

La película, que ha sido un éxito de público y crítica, finaliza con los protagonistas, Nyles (Andy Samberg) y Sarah (Cristin Milioti), de regreso en la vida normal, pero eso no significa que no se pueda realizar una secuela, recordemos, si no, Feliz día de tu muerte.

En una entrevista para RadioTimes (vía Screen Rant), Samberg ha desvelado que el elenco de Palm Spring está interesado en continuar con la historia del filme y que solo necesitan "un guion increíble" para arrancar. El actor también ha asegurado que esta secuela podría tener toques de Bruja Escarlata y Visión, el fenómeno de Marvel protagonizado por Elizabeth Olsen.

"Todo lo que necesitamos es un guion increíble", ha asegurado Samberg: "Podría ir en muchas direcciones diferentes porque siento que incluso la forma en la que la película acaba es un desenlace ligeramente abierto, depende de cómo lo interpretes. Así que podría tratar la felicidad conyugal o una situación como la de Bruja Escarlata y Visión. Que no estás seguro de dónde están exactamente".

Recordemos que la serie de Marvel Studios nos trasladaba a una Westview de sitcom, creada por Wanda (Olsen) y manipulada por Agatha Harkness (Kathryn Hahn). En ella, los vecinos habían adoptado personalidades nuevas que se adaptaban a cada década de la historia de las comedias de situación norteamericanas.

Sin duda, ver a Nyles y Sarah en un mundo irreal parecido al de Wanda y Visión (Paul Bettany) este podría encajar perfectamente con la esencia de la primera película, una comedia inteligente, inesperada y muy entretenida que ha conquistado a la audiencia. Por lo pronto, mientras ellos esperan el guion perfecto, nosotros podemos ver Palm Springs una y otra, y otra, y otra vez.