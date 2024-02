Andrew Scott abandona incómodo una entrevista por las preguntas inapropiadas sobre Barry Keoghan

Los BAFTA 2024, que se celebraron el pasado domingo en el Royal Festival Hall de Londres, concluyeron con dos películas que destacaron sobre el resto. Oppenheimer fue la más galardonada, recibiendo siete premios, mientras que Pobres criaturas destacó con cinco. Fueron las triunfadoras de la gran noche del cine británico, a la que acudieron estrellas de todo el mundo.

Andrew Scott asistió a la ceremonia como uno de los representantes de su largometraje más reciente junto a Paul Mescal, Desconocidos. En la alfombra roja se le pudo ver con un traje deslumbrante del mismo color que el suelo que pisaban. Como el resto de invitados, el irlandés respondió a las preguntas de los medios, sin saber que viviría un momento que muchos han calificado como incómodo e innecesario.

Colin Paterson, reportero veterano de la BBC, conversó con el intérprete e indagó acerca de su relación con Barry Keoghan, nominado a mejor actor protagonista por Saltburn. En primer lugar, quiso saber si le conocía bien, a lo que Scott respondió de manera afirmativa sin saber lo que vendría a continuación.

"¿Cuál fue tu reacción cuando viste la escena del baile desnudo en Saltburn?", preguntó el periodista, a lo que el actor se limitó a contestar que le gustó y que "no le hará spoiler a nadie". Sin embargo, Paterson no quiso acabar con el tema e indagó sobre los rumores relacionados con ese momento de la cinta: "Se habló mucho sobre el uso de prótesis. ¿Cuánto conoces a Barry?", preguntó.

Era más que obvio que esa cuestión incomodó a Scott, que decidió marcharse de la entrevista de la forma más educada posible. El vídeo llegó a las redes sociales y fue criticado por muchos usuarios, que consideraban que el procedimiento del reportero fue inapropiado.

Sophie Ellis-Bextor, autora de Murder on the Dancefloor, la canción que Barry Keoghan baila en la famosa escena, también recibió esa misma pregunta. Ella se lo tomó con humor y contestó: "Hasta donde yo sé, no hubo nada (de prótesis). Y esta noche tampoco".

Barry Keoghan no consiguió el premio a mejor actor protagonista, que fue para Cillian Murphy por Oppenheimer. Por otro lado, Desconocidos, la cinta protagonizada por Andrew Scott y Paul Mescal, tampoco venció en ninguna de las seis categorías a las que estaba nominada. Sophie Ellis-Bextor sí tuvo más protagonismo, ya que subió al escenario para interpretar el éxito de 2002 que ha revivido gracias a Saltburn.

