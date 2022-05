Andie McDowell explica por qué tuvo un ataque de ansiedad en un plató donde solo había hombres

Si la brecha de género en Hollywood puede poner en un brete a cualquier actriz, no digamos ya si se suma a un hecho tan impactante como la victoria electoral de Donald Trump. Andie McDowell sabe esto demasiado bien, según ha revelado a Marie Claire (vía Variety).

La actriz de Cuatro bodas y un funeral ha reconocido que, tras la llegada del empresario al poder, tuvo un ataque de ansiedad en un set de rodaje. Un plató en el que, puntualiza, todos los presentes salvo ella eran de género masculino.

"Tuve esta experiencia loquísima después de que Trump saliera elegido", recuerda McDowell. "Me inquietaba mucho que sus comentarios sobre vaginas no parecieran importarle a nadie, y me sentía muy triste", añade, refiriéndose a una grabación del entonces presidente electo en el que este hablaba de las mujeres animando a su interlocutor a que las agarrara por la entrepierna, entre otras lindezas.

"Fui a hacer mi trabajo, y tuve mi primer ataque de ansiedad", prosigue la actriz. "Estaba preparada para rodar algo, me doy la vuelta y veo una habitación llena de hombres. Como un mar de hombres. Me vino a la mente algo que era personal para mí. Y me caí de rodillas".

"Salí de la habitación, me metí en este cuarto de baño falso que había en el decorado, me miré al espejo y me dije 'espabila", prosigue. "Me puse histérica al no ver otras mujeres. No es que tenga algo en contra de los hombres, ¡no es así! Es solo que no me gusta verles en grupos grandes. Desde entonces, me preocupo mucho de mirar a mi alrededor y buscar a las mujeres en el plató. Para sentirme segura".

McDowell, que podría recibir una nominación a un Emmy por su aclamado papel en La asistenta, señala que esta situación ha cambiado en los últimos años: desde el apogeo del movimiento MeToo en 2017, comenta, "ves la diferencia en los sets: hay muchísimas más mujeres".

