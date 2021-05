Interpretar a Anna Fox en La mujer en la ventana ha debido de ser una experiencia muy exigente. ¿Cómo te preparaste para un papel tan intenso?

Sí, fue muy intenso, la verdad. Pude tener a mi familia cerca de mí durante el rodaje y eso me ayudó mucho. Hubo un período de tiempo en el que mi hija no podía estar conmigo y eso me provocaba mucha ansiedad, especialmente haciendo este papel. Cuando empecé a preparar el personaje de Anna y a explorar su estado mental para mí era importante volver atrás y descubrir quién era ella antes del trauma y así poder entender su sensación de pérdida. También me reuní con una psicóloga que se ocupa de casos relacionados con el trauma y la ansiedad.

Tu personaje padece agorafobia. ¿Tú tienes algún tipo de fobia?

Sí, tengo fobia a volar. Creo que he podido superarlo, lo cual es bueno porque he tenido varios ataques de pánico en un avión y es una experiencia horrible. Y creo que mi mayor temor en la vida es que le pase algo a mi hija.

¿Cómo es posible que La mujer en la ventana sea tu primera película junto a Julianne Moore?

¿Verdad? Eso mismo me pregunto yo… [risas]. Siempre quise hacer un filme con Julianne y me ha encantado trabajar con ella, aunque solo coincidimos rodando un par de días. Es una gran actriz y también es una persona muy humana. También estaba muy contenta porque es maravilloso que empecemos a tener más historias centradas en las mujeres, cuyas relaciones son siempre complejas y variadas.

¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

Yo en realidad quería ser bailarina… No me veía a mí misma como actriz, pero la idea de poder hacer creer a la gente algo me parecía fascinante. Cuando era niña, me encantaba ver musicales, y más tarde Vértigo se convirtió en una de mis películas favoritas. Pero si hablamos del momento en que decidí centrarme en la actuación, fue cuando vi a Cate Blanchett interpretando a la reina Isabel de Inglaterra. Ella es increíble y esa fue la primera vez que pensé que realmente me concentraría en la actuación. Así que tengo cierta debilidad por Cate Blanchett.

La mujer en la ventana Netflix

¿Sientes que Hollywood finalmente se está poniendo al día con tu talento?

[Risas] O quizás siento que estoy dispuesta a poner algo más de mí misma en los papeles que interpreto. Tal vez me sienta más segura creando un espacio vulnerable para existir como actriz.