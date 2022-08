Amber Midthunder responde a los haters que acusan a ‘Predator: La presa’ de ‘woke’

La llegada a Disney+ de Predator: La presa, sin pasar por las salas de cine, ha supuesto un verdadero éxito de audiencia para la plataforma. Un lanzamiento triunfal que no ha impedido que ciertos sectores acusen al filme de woke, incidiendo en la dificultad de que una guerrera comanche del siglo XVII se enfrente a las fuerzas extraterrestres, sin el avance de una tecnología para ello y más ante un gigantesco enemigo, interpretado por el jugador de baloncesto Dane DiLiegro. Ahora, la protagonista del filme ha querido responder a los haters.

"La gente siempre está diciendo cosas, pero es solo ruido. Honestamente, no tienen ni idea de lo que están hablando", señala la actriz Amber Midthunder, quien interpreta a Naru. "Me siento realmente orgullosa de la película y creo que Dan [Trachtenberg] es un cineasta increíble. Ha hecho algo para que la gente pueda comerse sus palabras".

La controversia ya comenzó con el lanzamiento del primer tráiler de la película, donde muchos se negaron a aceptar el protagonismo femenino y la diversidad racial del filme, especialmente aquellos que aún mantienen en su imaginario a Dutch (Arnold Schwarzenegger), presentado por primera vez en el filme Depredador (John McTiernan, 1987).

"Creo que mucha gente pensó que nuestra película sería súper woke y contra el patriarcado, y eso no es de lo que se trata en absoluto", destaca Midthunder. "No es una chica que desafía lo que los hombres dicen que puede hacer y lo que no. Es literalmente una persona que se siente llamada a hacer algo y las personas que la conocen no creen que esa sea su vocación. Es mucho más personal y creo que, como personaje, es mucho más difícil de tratar".

Además, la actriz protagonista también ha querido señalar la ignorancia de la gente sobre los nativos americanos, que en muchos casos no saben nada acerca de los guerreros que existían. "Hay gente que ni sabe que habían diferentes tribus y lenguas. Así que eso procede ya de un lugar de ignorancia", añade la actriz sobre la presencia de personajes basados en la historia de estos grupos, donde existían algunas de "las guerreras más feroces de todas", quienes también "luchaban" y "cazaban".

Polémicas aparte, el éxito de Predator: La presa ha llamado a la posible aparición de una secuela en la plataforma, después de que una escena postcréditos dejara la franquicia abierta a un nuevo futuro. ¿Estamos ante la resurrección de la saga Predator?

