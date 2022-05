¿Amber Heard en 'Aquaman 2'? La petición para echarla supera los tres millones de firmas

¿Una actriz modélica para un personaje heroico modélico? No son pocos los fans del universo de DC Comics que cada vez más claman para que se expulse a Amber Heard de la segunda entrega de Aquaman en la que interpreta a Mera, la hija del rey Nereus y el gran amor de Arthur Curry, alias Aquaman. La disputa legal que le enfrenta a su ex, Johnny Depp, está pasando factura y a las acusaciones por maltratos y violencia doméstica difundidos por la actriz hay que sumarle la réplica de Depp asegurando, en el juicio público que está teniendo lugar, que él también fue objeto de violencia física y psicológica por parte de Heard.

Johnny Depp está intentado probar aportando fotografías y audios que su exesposa, en medio de sus acaloradas discusiones de pareja, le llegó a apagar un cigarrillo en su mejilla y también, en otra ocasión, le provocó la amputación de parte de un dedo al arrojarle una botella de vodka.

Sea como sea, y lo que dictamine la justicia, de lo que no hay duda es de que Johnny Depp tiene más tirón popular. O al menos así lo demuestra la petición de Change.org pidiendo a Warner Bros y DC Entertainment que despida a Amber Heard de Aquaman and The Lost Kingdom (Aquaman y el Reino Perdido) y que ya ha superado los tres millones de firmas. Una de las cifras más altas logradas en la conocida web hasta el momento. Aún así, el objetivo de esta solicitud iniciada por la usuaria Jeanne Larson, que considera a la actriz como la principal agresora de la pareja en el ámbito doméstico, y también la culpable de haber arruinado la carrera de Johnny Depp en Hollywood con sus acusaciones y "mentiras" desde que se divorciaron, es el de intentar alcanzar los cuatro millones y medio de firmas.

¿Harán caso Warner y DC de la demanda? De momento los estudios no se han pronunciado al respecto y su postura sigue siendo la de estrenar Aquaman and The Lost Kingdom tal como estaba previsto y con los protagonistas de la primera, con Jason Momoa repitiendo en el rol del superhéroe acuático y Amber Heard en el de Mera, y naturalmente James Wan de nuevo en las labores de dirección. La fecha de estreno se ha programado para el 17 de marzo de 2023.

