Amazon estrenará en todo el mundo 'Evangelion 3.0+1.01'

En un mundo lleno de remakes, el caso de Rebuild of Evangelion sigue siendo llamativo: una tetralogía de filmes con los que el director Hideaki Anno rediseñó su propia creación, la mítica Neon Genesis Evangelion. Ahora, Amazon ha comprado los derechos de estas películas y se prepara para estrenar fuera de Japón Evangelion 3.0+1.01, su último capítulo.

Como corresponde al final de una saga legendaria, Evangelion 3.0+1.01 ha reventado las taquillas del Sol Naciente, acumulando más de 86 millones de dólares y convirtiéndose en la película más vista en el país durante lo que llevamos de 2021. Aunque todavía no se saben los términos exactos de su lanzamiento online, Amazon doblará la película a 10 idiomas (entre ellos el castellano) y la subtitulará en 28.

Además, la plataforma de Jeff Bezos también incorporará a su catálogo los otros tres capítulos del serial: Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance y Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo. Todos ellos centrados en dar una versión menos deprimente (pero no mucho) de esta historia sobre adolescentes desorientados y apocalipsis biomecánicos.

Eso sí, para descubrir la Neon Genesis Evangelion original, seguiremos teniendo que acudir a Netflix, que la tiene en su catálogo junto con la película-epílogo The End of Evangelion (1997).