Amaia Salamanca: "La piel del tambor' ha sido un antes y un después en mi carrera"

A Lola Flores, según sostiene una marca de cerveza, se la conoció en todo el mundo por su acento. A Amaia Salamanca (Coslada, 1986), la van a conocer a partir de este viernes por su papel en La piel del tambor, supercoproducción que adapta la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

Una historia de asesinatos, luchas por el poder, geopolítica y pelotazos urbanísticos ambientada en una Sevilla en la que nunca se pone el sol y dirigida por el colombiano Sergio Dow. Hablamos con la estrella española sobre lo que se antoja como un papel decisivo en su filmografía.

¿Te has planteado La piel del tambor como un antes y un después en tu carrera? ¿Como tu primer paso para cruzar el charco?No sé cómo la van a recibir, pero para mí sí que ha sido un antes y un después. Porque es un personaje en inglés y me ha obligado a trabajar de una forma a la que yo no estaba acostumbrada. Ahora bien, creo que ya no hace falta coger las maletas y cambiar de país para seguir tu carrera. Con las plataformas se puede llegar a todas partes. Yo tengo aquí montada mi vida con mi familia. Soy muy feliz.

En 'La piel del tambor' eres Macarena, una futura duquesa sevillana enamorada de un bailaor… No sé por qué pero es una historia que me suena de la vida real… ¿Viste muchos vídeos de la Casa de Alba?Todos nos podemos imaginar cuáles han sido algunos de mis referentes. Pero también conozco a mucha gente en Sevilla, así que no es un mundo que me sea ajeno.

Fionnula Flanagan, tu madre en la ficción, es un calco de Cayetana Fitz-James Stuart… ¡Hasta en el peinado!¡No ha sido buscado! ¡De verdad que ella ya venía con ese corte de Irlanda!

Macarena se enamora de un cura con sotana…Bueno, es que físicamente está muy bien. Es muy atractivo. Ambos sufren un dolor muy grande que hace que conecten. Macarena es una persona a la que no le ha importado lo que digan de ella en la sociedad sevillana. Cuando te enamoras, alguien te atrae y ya está. Al final ella es una católica practicante y sabe dónde están las fronteras, pero no puede evitar entrar en contradicciones como cualquiera de nosotros.

Los escenarios son apabullantes. ¿Es más fácil sentirse una duquesa con esos palacios como platós?De hecho, es que no había casi plató. Siendo Sevilla una ciudad tan bonita es un personaje más dentro de la película. Rodeada de esa realidad no te tienes que imaginar nada. Richard Armitage (que interpreta al Padre Quart, el protagonista y love interest de Macarena), decía que qué bien trabajar de esa manera porque él venía de interpretar a Thorin en El hobbit y estaba todo el rato hablando con un muñequito verde que no existía y rodeado de pantallas verdes.

La película es una coproducción entre Colombia, Italia y España rodada en inglés. ¿Es muy difícil comunicarse con un equipo tan diverso?Al haber tanta gente de fuera tienes que estar como muy atenta a todo lo que sucede y me parece que eso es beneficioso para el proyecto en general. Todos tenemos que estar unidos por una misma historia.

Es tu primera película en inglés. ¿Cómo la has afrontado?Le tenía muchísimas ganas. Contraté un coach de inglés para que me ayudara. Mi personaje es una persona que ha estudiado y vivido fuera y que, por lo tanto, tiene que tener un inglés sin el acento tan cerrado y tan característico español, un acento que no estuviera tan rozado.

¿Añade mucha dificultad a la interpretación?Pues sí. No solo debes aprenderte lo que tienes que decir y con los movimientos de cuerpo adecuados, sino que además estás pendiente de una cosa extra que normalmente no estás. Después, en español no nos preocupamos tanto de la entonación como los ingleses, ellos hablan oscilando más… ¡Y yo hablo muy rápido en español!

Coach de idiomas… ¿coach Pérez-Reverte apareció por el rodaje?Me consta que ha hablado mucho con Sergio, pero no conmigo. Sinceramente, yo lo agradezco porque me hubiera puesto muy muy nerviosa y no hubiera podido estar tan concentrada como debiera. Primero, porque es el autor de la novela y, segundo, porque todos sabemos que Arturo siempre dice lo que piensa. Estar a la altura de la Macarena que él tenía en su cabeza cuando escribió la novela es una presión extra.

Y ya sin la presión, ¿qué opina el autor de tu/su Macarena?Coincidí con él la semana pasada en Sevilla, en el estreno y ha sido encantador. Me parece una persona bastante cercana y que está apoyando muchísimo la película.