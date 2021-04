Almodóvar, Banderas, Penélope y Rossy: 'The New York Times' homenajea tres décadas de amistad

Un reconocimiento que llega desde Estados Unidos, pero para unos homenajeados y una estampa típicamente española. Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Penélope Cruz y Rossy de Palma alrededor de una mesa con mantel en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la que no faltan las copas de buen vino o las tazas de café.

La imagen ilustra el artículo titulado Old Friends (Viejos amigos) de Style Magazine, la revista especializada en moda de The New York Times, y forma parte de la serie de publicaciones dedicada a destacar la importancia de la amistad, y más después de este último año tan convulso, con restricciones y confinamientos, a causa de la pandemia.

Una amistad que no solo se ha extendido, también "intensificado", según asegura el mismo director manchego. "Soy un producto de estas relaciones y de la era que he vivido", atestigua recordando cómo conoció a Antonio y Rossy. "simplemente eran parte de la vida nocturna".

Mucho antes del salto a Hollywood del actor malagueño (debutando con Los reyes del Mambo tocan canciones de amor en 1992), le dio algunos de los papeles más decisivos en sus comienzos en películas como Laberinto de pasiones (1982), Matador (1986) o La ley del deseo (1987). Al año siguiente llegaría el fenómeno de Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Para la ocasión, el artículo recoge además un vídeo de Antonio Banderas recitando uno de sus pasajes favoritos de la obra La hija del aire de Calderón de la Barca.

Rossy de Palma también debutó en la gran pantalla gracias a Almodóvar en un pequeño rol en La ley del deseo. Y fue con su segunda colaboración, Mujeres al bordo de un ataque de nervios, cuando junto al resto de actrices de la famosa comedia quedó ya definitivamente inmortalizada con el término de "chica Almodóvar".

En su vídeo para The New York Times, la actriz nacida en Palma de Mallorca recuerda, como momento muy especial, la primera vez que escuchó a los Beatles, durante una estancia de vacaciones en Barcelona, con la canción Love Me Do.

Y respecto a Penélope Cruz, el cineasta cuenta que fue su interpretación en Jamón, jamón (1992) de Bigas Luna, y en la que compartía protagonismo con Javier Bardem, lo que le hizo ficharla para un papel secundario en Carne trémula (1997).

El encuentro marcaría otro hito en la carrera de ambos, y ella no tardaría en erigirse en otra de sus actrices preferidas y musa (con permiso de Carmen Maura). Seis colaboraciones hasta el momento con títulos como Todo sobre mi madre (1999), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009) o Dolor y gloria (2019).

Y no será la última. Tanto Pe como Rossy estarán en lo próximo de Almodóvar, unas Madres paralelas actualmente en rodaje. Contar con ellas "me da una enorme sensación de seguridad", confiesa el director.

"Rossy es la persona que me mantiene actualizado sobre la impresión que se llevan de nuestras películas los artistas jóvenes, y Penélope siempre me vigila, de la misma manera que lo haría una hija con un padre al que adora", asegura. En cuanto a los que más ha echado de menos durante estos tiempos de coronavirus y distanciamiento social, asegura que son "las cenas con amigos e ir al cine y al teatro. Son cosas que siempre he hecho con los tres".