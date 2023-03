Alicia Vikander y Michael Fassbender serán las estrellas del enigmático thriller 'Hope'

Estrenada en 2016, el melodrama de época La luz entre los océanos dirigida por Derek Cianfrance cosechó buenas críticas, pero una recepción comercial tirando a discreta. Sin embargo, marcó un antes y un después en las vidas de su pareja protagonista, Alicia Vikander y Michael Fassbender, iniciando un idilio durante el rodaje que culminó en boda en octubre del año siguiente en Ibiza. Ahora no solo forman un estable matrimonio sino que, siete años después, volverán a unirse para protagonizar otra película, un misterioso thriller que se anuncia con el título de Hope.

De acuerdo con la información publicada por Deadline, será una propuesta que promete ser de lo más inusual, y es que detrás de las cámaras estará Na Hong-Jin, el cineasta surcoreano aclamado por El extraño (Goksung / The Wailing), curiosamente también estrenada en 2016. También ha sido el director de otros dos celebrados thrillers surcoreanos, The Yellow Sea (2010) y The Chaser (2008).

Un maestro en el género que en esta ocasión nos propondrá una historia en la que los habitantes de una ciudad portuaria, Hobo Port, tras un misterioso hallazgo en las afueras de la remota población, iniciarán una lucha de supervivencia contra algo que nunca habían encontrado antes.

¿De qué se trata ese "algo inesperado"? Pues, deberemos esperar a que aparezcan nuevas noticias sobre el argumento, Pero lo que sí ha trascendido es que la pareja de intérpretes, que rodarán en inglés, están entusiasmados ante la idea de trabajar a las órdenes de Na Hong-Jin porque El Extraño es una película que les gustó muchísimo.

"A menudo, personas con las mejores intenciones pueden provocar involuntariamente una catástrofe simplemente a causa de las diferencias de perspectiva. Mi esperanza para esta película es capturar este fenómeno cinematográficamente de una manera que no haya sido antes vista", ha explicado, sin dar más detalles, el mismo director. Y entre los integrantes del equipo técnico estará Hong Kyung-pyo, director de fotografía de El extraño, pero también de la oscarizada Parásitos y Rompenieves, ambas de Bong Joon-ho, o Burning (2018) de Lee Chang-dong.

