“Algo más poético”: Zack Snyder quería que ‘Batman v Superman’ se titulara ‘Son of Sun & Knight of Night’

La carrera de Zack Snyder se compone de múltiples momentos donde él tuvo una idea revolucionaria y un productor le aconsejó que echara el freno. De ahí que el lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder hace algunas semanas haya supuesto tal acontecimiento audiovisual: por fin, dentro del Universo DC, el cineasta no había tenido nada que coartara su visión creativa. Como resultado todos sus fans vuelven a estar en pie de guerra reclamando a Warner que Snyder siga involucrado en este universo, reunidos bajo la insignia #RestoreTheSnyderVerse. Todo mientras el director, satisfecho por cómo ha salido el experimento, se entretiene recordando batallitas.

Así es como Snyder ha encendido los ánimos a estos mismos fans; contándole a los medios cuáles eran sus planes para Liga de la Justicia 2 y 3. Lo de estas continuaciones aún está por ver, pero donde no hay nada que hacer es en lo referente a proyectos anteriores donde Snyder no pudo contar con el beneplácito del fandom para meter presión al estudio. Es el caso de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, que también estuvo sometida a varias imposiciones por parte de Warner. Chris Terrio, guionista tanto de esta como de Liga de la Justicia, ya contó que el título de la película fue decisión de Warner. A él nadie le consultó nada.

Y precisamente en tanto al título Snyder ha vuelto a brindarnos una anécdota que engrose la lista de pulsitos mantenidos con los productores. Como le pasaba a Terrio, a Snyder no le convencía nada lo de “Batman v Superman: El amanecer de la justicia”, y durante una entrevista en la Justice Con ha detallado cómo fue el rifirrafe con Warner. “Hubo todo un tira y afloja con el estudio, y Batman v Superman: El amanecer de la Justicia era el único título que le gustaba a Warner Bros. Lo de la ‘v’ en lugar de ‘versus’ fue producto de una negociación loca”, explica el director de Watchmen.

“Yo decía ‘chicos, ¿no podría ser algo como Son of Sun and Knight of Night, o algo que sea un poco más poético?’. Y ellos dijeron ‘absolutamente no’. Y yo insistía, ‘¿es que es un caso judicial?’”. Así es. Snyder pensó que era buena idea que Batman v Superman se titulara El Hijo del Sol y el Caballero de la Noche (suena más cacofónico en inglés), pero el estudio le paró los pies. Como también se los paró cuando tanto él como Terrio querían que Liga de la Justicia llevara otro título; uno que hiciera hincapié en su condición iniciática como Justice League: Foundations o Justice League: Rising.

Pero nada de esto ocurrió. Ahora Snyder, pase lo que pase con el SnyderVerse, se encuentra trabajando con Netflix para Ejército de los muertos (estreno 21 de mayo) y sus posibles secuelas. A juzgar por el tráiler, donde veíamos a un tigre zombie, esta vez nadie ha domesticado las ocurrencias del director.