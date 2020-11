Alan Dean Foster, autor de las novelizaciones de ‘Star Wars’, denuncia impago por parte de Disney

Desde sus mismos inicios, la historia de Star Wars se ha enriquecido de todo tipo de novelas que cimentaran su Universo Expandido. Esto llegó al punto de que en 1977, ante el temor de que La guerra de las galaxias no fuera el taquillazo que estaba destinado a ser, George Lucas le encargó a Alan Dean Foster trabajar en una novela que sirviera de secuela literaria por si el siguiente episodio no podía salir adelante en cines. El resultado fue El ojo de la mente y, aunque posteriormente El imperio contraataca recondujera la trama, Foster se convirtió a partir de entonces en una pieza clave de la división literaria de Star Wars.

Este escritor norteamericano se encargó entonces de la novelización de Una nueva esperanza, y años después publicó tanto La llegada de la tormenta (historia de transición entre La amenaza fantasma y El ataque de los clones) como una nueva novelización en 2015: la de El despertar de la Fuerza. Al mismo tiempo escribió otras novelas basadas en Terminator y la saga Alien, de la que adaptó Alien, Aliens y Alien 3. Y no obstante, cuando Disney adquirió tanto Lucasfilm como 20th Century Fox, algo cambió. De repente, dejó de llegarle dinero en calidad de derechos por todos estos trabajos publicados.

Según recogeIndieWire, la asociación de escritores estadounidenses de fantasía y ciencia ficción de la que es miembro Foster (SFWA) asegura que Disney no le está pagando al autor los royalties correspondientes a sus novelas no solo de Star Wars, sino también de Alien (franquicia que, tras la compra de Fox, pertenece igualmente a Disney). “Nunca me han pagado royalties de ninguna de estas obras, ni se han redactado nuevos términos de pago”, declara Foster.

Al parecer, desde estas adquisiciones Foster ha intentado contactar repetidamente con el estudio, y antes de cualquier conversación siempre le pedían que firmara un acuerdo de confidencialidad. Una práctica que extrañaba muchísimo a este escritor: “He firmado muchos acuerdos de confidencialidad a lo largo de 50 años de carrera”, asegura. “Nunca nadie me había pedido que lo firmara antes de las negociaciones. Por razones obvias una vez firmas, no puedes hablar nada de la cuestión, y cada uno de mis representantes con décadas de experiencia comparten esta perplejidad”.

La SFWA ha publicado una carta en su página web describiendo la injusticia que está sufriendo Foster, y reclamando que Disney pague lo que le debe. “Mi mujer tuvo graves problemas médicos y en 2016 me fue diagnosticado una forma avanzada de cáncer”, prosigue el novelista. “Necesitamos ese dinero. No pido caridad, solo lo que me corresponde. Siempre he amado a Disney. Las películas, los parques, crecer con las series de Disney. No creo que Walt aprobara el modo en que me están tratando. Quizá aún no se haya enterado quien tenía que enterarse, pero tras todos estos meses ignorando mis demandas, es difícil de creer”.

Un peligroso precedente

En agosto de 2018 Foster pudo contactar con Disney y reunirse para discutir el pago de los royalties; no obstante, las negociaciones se tejieron en torno a los derechos por los libros de Alien. La directiva, al parecer, desconocía que faltaba dinero por pagarle en función a los libros de Star Wars, y ahora se supone que está abierta a nuevas negociaciones. Según una fuente, también asegura que los acuerdos de confidencialidad previos a las discusiones son un procedimiento estándar en Disney.

Mary Robinette Kowall, presidenta de SFWA, ha redactado su propio comunicado, donde amenaza con llevar a la compañía a juicio y señala la importancia de este litigio: “Si le están haciendo esto a Alan Dean Foster, uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de nuestro tiempo, qué no le harán a los escritores jóvenes que no saben que un contrato es un contrato”, defiende.

“El mayor problema es el posible efecto para cada escritor. El argumento de Disney es que adquieren los derechos pero no las obligaciones del contrato. En otras palabras, creen que tienen el derecho de publicar la obra, pero no están obligados a pagar al escritor por mucho que el contrato diga lo contrario”, explica. “Si dejamos que se salgan con la suya podría sentar un precedente que alteraría las dinámicas de copyright en EE.UU. Todo lo que tendría que hacer la editorial para romper un contrato sería vendérselo a otra compañía”.

“Si Disney puede hacerme esto, cualquier compañía podría hacérselo a otros escritores en el futuro”, le revelaba Foster a IndieWire vía email.