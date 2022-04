Al Pacino deja en shock a internet con su funda de móvil

Dentro de pocos días Al Pacino cumplirá 82 años, pero el legendario actor de clásicos como El padrino o Tarde de perros está más en boga que nunca entre los jóvenes a causa de un detalle altamente inesperado que se ha desvelado en una foto subida a Instagram por Jason Momoa.

Resulta que la estrella de Aquaman acudió este fin de semana a la exposición de la Pace Gallery de Los Ángeles dedicada al artista estadounidense Julian Schnabel (For Esmé – with Love and Squalor) y luego se tomó un piscolabis con sus acompañantes. Entre ellos se encontraba ni más ni menos que Al Pacino, que también se apuntó a la cena junto al propio Schnabel.

Después de los postres, Momoa subió a su perfil de Instagram la foto de rigor; es la última de este carrusel.

Así es como sus seguidores pudieron maravillarse con los pequeños detalles. Por ejemplo, que Al Pacino utilice auriculares de cable con su teléfono móvil. Ya de por sí un detalle digno de comentario, pero que palidece ante la contemplación del diseño de la funda en la que guarda el móvil.

Detalle de la foto con el móvil de Al Pacino Instagram

Pronto internet puso en marcha su cerebro investigador colectivo y averiguó que se trata de una funda de móvil de Shrek, la saga de animación protagonizada por el ogro verde que se ha convertido en un icono millennial gracias a sus cuatro películas estrenadas en la primera década del siglo XXI e innumerables derivaciones.

Marie Bardi tuiteó el resultado de su búsqueda: la misma funda de móvil de Shrek que tiene Al Pacino en la foto puede ser adquirida fácilmente en Amazon por menos de 13 dólares (unos 11,9 euros).

OH MY GOD pic.twitter.com/adSfmBRBFo — Marie Bardi (@mariebardi) April 10, 2022

Como era de esperar, la revelación fue recibida con gran alboroto por parte de internet. Si son numerosos los internautas que llevan años reclamando una reactivación de la saga Shrek (que este año estrenará la secuela de su spin-off dedicado al Gato con Botas, titulada Puss in Boots: El último deseo), esta anécdota no ha hecho más que suministrarles mayor cantidad de combustible: ahora se pide que Al Pacino participe en el filme poniendo voz a algún personaje. O a todos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.