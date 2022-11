Ahora tiene el poder para hacerlo: James Gunn insinúa la llegada a DC de Mister Terrific

El caso de James Gunn es el de uno de los ascensos más meteóricos, a la par de pintorescos, que se han dado en Hollywood. Empezó en la Troma haciendo serie Z, saltó a Marvel para dirigir Guardianes de la galaxia, fue despedido de Marvel aprovechando para irse a DC y hacer tanto El Escuadrón Suicida como El Pacificador, volvió a Marvel por Guardianes de la galaxia Vol. 3… y, por último, ha sido nombrado líder de DC Studios con Peter Safran. Gunn está en pleno control de la división superheroica de Warner Bros. Discovery, tanto en el ámbito cinematográfico como seriado, y naturalmente se lo está pasando en grande. Quiere dar con un “plan de 8 a 10 años” que enderece la continuidad del Universo DC, pero sobre todo busca darle a los fans lo que quieren.

Por eso Gunn no ha disminuido su actividad tuitera, manteniendo una relación muy estrecha con sus seguidores para ir comentándoles los progresos. Según se conoció el nombramiento Gunn publicó una imagen de Superman: acción que luego se vería refrendada por el anuncio de que Henry Cavill volvería como el personaje en una futura secuela de El hombre de acero. El perfil de Twitter de Gunn, por todo ello, apunta a ser una ventana a su gestión de DC Studios, y de hecho poco después preguntó directamente a quien le leía qué personajes de la Distinguida Competencia les gustaría que dieran el salto de las viñetas al audiovisual. Y posteó otra imagen, correspondiente al cazarrecompensas Lobo. ¿Cómo hay que tomarse, ahora, la aparición de Mister Terrific en su cuenta?

Gunn no ha explicado por qué publica esa imagen, así que puede tratarse bien de un tanteo para ver qué piensan los fans del personaje, bien de la promesa de que Mister Terrific aparecerá en una película o una serie. Mister Terrific fue creado en 1942 como Terry Sloane, y este superhéroe se caracteriza por una capacidad consumada para aprender cualquier habilidad en tiempo récord, tanto física como cerebral. Su gran inteligencia y poder le ha llevado a ingresar en la Sociedad de la Justicia de América, y a ser su líder en la versión de Michael Holt (la que es más famosa, y a la que de hecho pertenece la imagen de Gunn). Mister Terrific, no obstante, ha llegado a dar algún salto que otro fuera de los cómics.

Mister Terrific, que también tiene memoria fotográfica, apareció en las series animadas de Liga de la Justicia Ilimitada y Batman: The Brave and the Bold. Con el rostro de Echo Kellum desempeñó igualmente un pequeño papel en la serie Arrow, pero nunca se ha tratado de apariciones estelares. Su conexión con la Sociedad de la Justicia de América podría darnos la clave de qué piensa hacer Gunn con él, pues este grupo superheroico apareció en la reciente Black Adam. Mister Terrific podría debutar en acción real dentro de un spin-off de Black Adam centrado en la Sociedad de la Justicia, o bien en una película para él solo.

