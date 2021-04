Ahora a celebrarlo al bar: ‘Otra ronda’ gana el Oscar a Mejor película internacional

Con los primeros acordes de What a life, el temazo de Scarlet Pleasure que no puedes quitarte de la cabeza, ha subido Thomas Vinterberg a recoger el Oscar a Mejor película internacional para Otra ronda que le tendía Laura Dern (Mejor actriz secundaria en la anterior edición por Historia de un matrimonio). Otra ronda gira en torno a “cuatro hombres depravados que impulsan a los jóvenes a beber”, como el mismo director lo ha descrito, y llegaba a los Oscar con dos nominaciones. Ya ha triunfado en una de ellas por encima de Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin y Quo Vadis, Aida?

El cineasta danés ha agradecido el premio a todo su equipo, pero ha hecho especial hincapié en Mads Mikkelsen, actor que ha brindado en este film una interpretación automáticamente icónica. Vinterberg se ha manejado con humor a lo largo de los primeros compases de su discurso, asegurando que Otra ronda pretende “celebrar la vida”, pero el tono ha cambiado drásticamente cuando ha mencionado lo ocurrido con su hija. En este punto su voz ha fallado, recordando cómo al principio del rodaje del film Ida falleció en un accidente de coche, cambiando de arriba abajo su concepción del proyecto. Según ha declarado el cineasta, Otra ronda es “un monumento a Ida”.

“Eres parte de este milagro”, ha añadido ya sin poder disimular la emoción. Antes de triunfar en los Oscar, el director danés se consagró con films de gran recorrido como Celebration o La caza, siendo Otra ronda uno de sus films más personales.