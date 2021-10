Adrien Brody se arrepiente muchísimo de haber rechazado 'El señor de los anillos'

Cuando en 2001, El señor de los anillos: La comunidad del anillo llegó a los cines, a Adrien Brody aún le quedaba un año para estrenar la aclamada El pianista, pero ya era un actor reconocido en Hollywood, con más de una década de carrera a sus espaldas. Por ello, no es de extrañar que Peter Jackson y el equipo de la aclamada trilogía lo contactaran para ofrecerle un papel en la saga.

Así lo ha desvelado el intérprete en una entrevista para GQ (vía The Hollywood Reporter), en la que ha confesado que rechazó el proyecto y, tras ver la película en cines, se arrepintió al instante. Recordemos que Brody coincidiría finalmente con Jackson en cuatro años después, rodando King Kong.

"De alguna forma, no lo aproveché", ha contado el actor sobre esta oportunidad perdida: "No sé para qué personaje habría sido bueno, pero había un personaje que era algo como un Hobbit. Estaba buscando otra cosa". Aunque en aquel momento la oferta no le atrajo, reconoce que se ha arrepentido de su decisión.

"Recuerdo ir a ver El señor de los anillos a un cine con mi exnovia. Se volvió hacia mí y me dijo: '¿Rechazaste El señor de los anillos?", ha recordado: "Recuerdo sentirme tan estúpido. Pero no creo que hubiera tenido el rol de Jack en King Kong. No creo que se hubiera traducido".

Brody admite en la entrevista que King Kong fue una experiencia maravillosa en la que aprendió sobre películas de gran presupuesto e historias épicas. "Tuvimos la premiere en Times Square y cerraron todo Times Square", relata: "El alcalde estaba allí y nos presentó a la ciudad. Fue algo grande. Mi cara quedó inmortalizada en un vaso de refresco del McDonald's. ¿Cuándo le pasa esto a nadie?".

Aunque el intérprete se quedó sin El señor de los anillos, ha seguido trabajando sin descanso y el 22 de octubre estrenará La crónica francesa, lo nuevo de su aliado Wes Anderson, con el que vuelve a coincidir tras Viaje a Darjeeling, Fantástico Sr. Fox y El gran hotel Budapest. También participa en Asteroid City, la película que Anderson ha rodado en la localidad madrileña de Chinchón.

