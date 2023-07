La película erótica de William Levy que guarda cierto parecido con 'Seducción fatal' y no te puedes perder

Mientras Netflix mimaba a su hijo favorito, The Witcher, que estrena tercera temporada este verano, la plataforma ha visto cómo Seducción fatal emergía de la nada y, en menos de una semana, se colocaba como la segunda serie de habla no inglesa más vista en todo el mundo y, en España, como la serie más popular entre los espectadores, sólo por detrás de la ficción sobre Geralt de Rivia.

La ficción sudafricana, que combina el thriller policíaco con el erotismo, ha ejercido un efecto arrastre con otras producciones similares que también se encuentran en el catálogo de la plataforma. Una de ellas es Addicted, largometraje protagonizado por William Levy (Resident Evil: Capítulo final y Tiempo límite), cuya trama puede ser del agrado de los espectadores de Seducción fatal. Te decimos por qué, si has disfrutado del nuevo éxito de Netflix, esta película puede estar hecha a tu medida.

¿Dónde puedo ver 'Addicted'?

Antes de empezar, debemos señalar que esta película no es precisamente nueva: Addicted se estrenó en 2014. Sin embargo, su incorporación al catálogo de Netflix (además de al de Amazon Prime Vídeo) le ha concedido una segunda vida, aproximándola a un público que hasta el momento la había pasado por alto o ni siquiera sabía de su existencia.

Con la creciente apuesta que Netflix están haciendo por las ficciones eróticas, Addicted ha resurgido como una propuesta que no encontró su espacio hace casi una década, pero que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y sobrevivir.

'Addicted' está basada en una novela avalada por los sociólogos

Addicted cuenta la historia de Zoe Reynard, una mujer de negocios para la cual se ha convertido en una amenaza su adicción al sexo. La película, dirigida por Bille Woodruff (Honey y Beauty Shop), es la adaptación de la novela homónima escrita por Zane, seudónimo de la escritora Kristina LaFerne Roberts.

Desde que publicara The Sex Chronicles: Shattering the Myth, Zane se ha convertido en una voz autorizada dentro de la literatura erótica. Y su trabajo no sólo ha contado con la aprobación de los lectores, sino también con la de los académicos.

En su ensayo Erotic Revolutionaries: Black Women, Sexuality, and Popular Culture, la socióloga Shayne Lee definió las novelas de Zane como “un ejemplo de la narrativa urbana erótica que ayuda a crear espacios seguros para que las mujeres negras experimenten su propia sexualidad”.

