La actriz que más veces interpretó a la reina: una vida dedicada a ser Isabel II en el cine

Cuando Queen recibió su primer disco de plata en septiembre de 1974, los integrantes de la banda se sacaron una sesión de fotos con la que parecía nada menos que la reina de Inglaterra haciéndoles entrega de dicha distinción por sus ventas discográficas. Sin embargo, la mujer con la que posaron Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon no era Isabel II, sino su más concienzuda imitadora: la actriz Jeannette Charles.

Charles nació en octubre de 1927, 18 meses después de que la hija mayor de los duques de York, futura Isabel II, llegara al mundo en Mayfair, Londres. "A medida que fuimos cumpliendo años, nuestros físicos se mantuvieron muy parecidos; aunque yo soy un poco más baja", afirmaba la propia actriz en un artículo que escribió para The Guardian este mismo año.

A pesar de que en su juventud había hecho pinitos en la actuación teatral, Charles trabajaba como secretaria cuando su parecido con Isabel II le cambió la carrera. Si bien sus dotes dramáticas no han sido tan celebradas en el mismo papel como cuando lo interpretaron Helen Mirren u Olivia Colman, la actriz interpretó a la monarca en muchas más ocasiones: hasta 30 créditos como Su Majestad la Reina copan casi monográficamente una filmografía consagrada a la monarca.

Una filmografía monárquica

La carrera profesional de Jeannette Charles como imitadora de la reina Isabel II comenzó por puro accidente ya entrada en los 40 años. En 1972 encargó que le pintaran un retrato que pensaba regalar a su marido; la artista le pidió permiso para exhibirlo en una exposición de la Royal Academy y allí saltaron las alarmas cuando los responsables pensaron que se trataba de un retrato de la monarca.

Desde Buckingham confirmaron que Isabel II no había posado para el lienzo, por lo que lo descalificaron al considerar que incumplía el requisito de estar pintado al natural. Cuando la artista les explicó que un retrato de otra persona, llamada Jeannette Charles, el parecido no pasó desapercibido para los medios y pronto la actriz pensó que le podía sacar partido económico.

Dado el espíritu contestatario y antiautoritario de la contracultura de la década de los 70, no extraña que el parecido con la monarca se explotara principalmente con fines de cachondeo. Tras dos producciones televisivas de poca monta, Jeannette Charles empezó a hacer carrera monárquica en la pequeña pantalla en el programa de sketches de humor Q, del terremoto cómico Spike Milligan.

La reina de la comedia

También interpretó el mismo papel en su mítica sucesora, Not the Nine O'Clock News, e incluso al otro lado del Atlántico en un programa de Saturday Night Live. Esa especialización como ítem humorístico, igualmente notoria en créditos cinematográficos en títulos como la comedia picantona Secrets of a Superstud (1976), tenía una limitación para Charles.

"Siempre he sido una monárquica convencida y he respetado a la Reina. Nunca haría algo que la hiciera quedar mal, he rechazado largas cantidades de dinero para posados en lencería y siempre he exigido que se deje bien claro que soy una imitadora y no la auténtica monarca", asegura la actriz, que además de en series y películas también ha participado en incontables anuncios de TV, videoclips y eventos.

Un respeto por la auténtica Isabel II que hace aún más coloridos los numerosos gags en los que se vio envuelta Charles durante su carrera imitándola. Hollywood la llamó para el sueño de Beverly D'Angelo en Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana (1985) cuando imagina una recepción monárquica con su marido Chevy Chase.

Sin duda, el gran momento de Charles como la reina Isabel II fue en Agárralo como puedas (1988), donde la monarca británica era un continuo receptáculo de gags y golpetazos por parte de Leslie Nielsen como el inepto detective de policía Frank Drebin. Cabe destacar que en la memorable escena en la que Nielsen se abalanza encima de la reina, la doble de acción de la monarca fue la genial veterana Leslie Hoffman.

Por último, el repaso a la carrera de Jeannette Charles no estaría completo sin mencionar su aparición en la irreverente Austin Powers en Miembro de Oro (2002) saludando al espía interpretado por Mike Myers como parodia de James Bond.

Austin Powers en Miembro de Oro Cinemanía

Ni tampoco señalar los trabajos que no hizo, quizás porque no se lo ofrecieron o por negativa personal; extraña que Sacha Baron Cohen tuviera que recurrir a otra imitadora de Su Majestad para Ali G anda suelto (2002), aunque quizás el contenido de la escena tuviera algo que ver.

Charles, por su parte, se jubiló en 2014, unos años después de su último crédito audiovisual nombrando caballero a Wayne Rooney en el anuncio de Nike que dirigió Alejandro G. Iñárritu para el Mundial de 2010. Decidió que ya no la interpretaría en sus últimos años de vejez y ha terminado sobreviviendo a la Reina.

