El actor que rechazó interpretar a Ken en la película 'Barbie'

En 2022, la película Bros - Más que amigos rompía moldes al convertirse en la cuarta película LGTBI de un gran estudio de cine y la primera con un casting abiertamente homosexual. Dirigido por Nicholas Stoller y protagonizado por Billy Eichner y Luke Macfarlane, este título se convirtió en un gran oportunidad para Macfarlane al convertirse en uno de sus primeros roles protagonistas. Un papel por el que incluso el canadiense rechazó su participación en la nueva película de Barbie.

"Fue interesante porque hice una audición para interpretar un pequeño papel en Barbie y lo conseguí. Después recibí un email de Nick Stoller que decía: 'Creo que estarías genial en mi nueva película'. Y yo le contesté de vuelta: 'Genial. Tengo una oferta para Barbie, así que tienes que dejarme saber de qué hablas", ha confesado Macfarlane para THR.

"Intentamos que ambos proyectos funcionaran, pero al final no fue posible. El planning me impidió hacer ambas películas. Las carreras son divertidas y nunca sabes cómo serán. Cuando leí sobre el personaje de Bros en el guion, creí que realmente era alguien al que comprendía", añade el actor sobre la decisión de declinar su aparición en Barbie y aparecer en Bros.

Su mayor protagonismo en el filme Bros y su posibilidad de visibilizar al colectivo LGTBI, al que él mismo pertenece en la vida real, provocaron que finalmente la balanza se inclinara del lado del filme de Stoller.

Así nos perdimos a Macfarlane como uno de los Ken en la versión de Barbie de Greta Gerwig. Si bien, Bros le permitía seguir colaborando con Stoller posteriormente en la serie Platónico, que llegaba este mismo año a Apple TV+.

"Fue una de esas cosas brutales que pasan, pero el timing no permitió que trabajara en las dos. No estoy intentando sonar vanidoso. Era una pequeña, pequeña parte de Barbie, pero nunca he sido parte de algo hermoso, grande y genial. Habría sido genial haber podido hacer ambos trabajos", concluye el actor, al que también podremos ver próximamente en el filme Lone Star Bull.

