Abran paso a la Diosa del Trueno: Primer tráiler de ‘Thor: Love and Thunder’

Este 6 de mayo llega a los cines Doctor Strange en el multiverso de la locura, pero los ritmos de Marvel son los que son y parte de las miradas ya se dirigen a la siguiente entrega de la franquicia, sobre todo porque da réplica a un film tan querido como Thor: Ragnarok. El hype hacia Thor: Love and Thunder también era considerable por otros motivos: junto al Thor de Chris Hemsworth íbamos a tener de vuelta a los Guardianes de la Galaxia, Taika Waititi repetiría como director, y por si fuera poco veríamos cómo Jane Foster (antiguo amor de Thor) se convertiría en la nueva Diosa del Trueno. Puesto que su estreno estaba fijado para este 8 de julio, el primer tráiler tenía que aparecer de un momento a otro.

Y ya está aquí. Marvel Studios acaba de publicar el avance oficial de Thor: Love and Thunder (a la espera de comprobar si el título se mantiene en castellano), y para satisfacción del respetable mantiene el espíritu rockero de la promoción de Ragnarok. Pues, si la anterior película de Thor debutó con un tráiler al ritmo de Inmigrant Song de Led Zeppelin, Love and Thunder lo ha hecho con el mítico Sweet Child O’Mine de Guns N’Roses, intensificando el espíritu entre melancólico y macarra que se trae la pieza. Lo primero que vemos de Love and Thunder, así las cosas, es un recorrido por la infancia y juventud del Dios de Chris Hemsworth, como contraste a una época actual en la que muestra deseos de jubilarse.

Así es como volvemos a ver Nueva Asgard en manos de Valquiria (una Tessa Thompson con únicamente un plano, pero vaya plano), mientras se mantiene el pique entre StarLord y Thor para cachondeo de los Guardianes de la Galaxia. Están Chris Pratt, Dave Bautista y Pom Klementieff, pero sobre todo está Natalie Portman volviendo como Foster, cuya aparición el tráiler se reserva para el final. Todo apunta, en fin, a que Love and Thunder mantendrá las cotas de comicidad de Ragnarok gracias al ingenio de Waititi, aunque está por ver cómo encaja con la tragedia esperable según las viñetas, donde la transformación de Foster en la nueva Thor no es precisamente feliz.

Sea como sea, échale un vistazo y déjate llevar por el riff de Slash.

Tráiler en español de 'Thor: Love and Thunder' Tráiler en español de 'Thor: Love and Thunder'

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.