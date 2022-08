Aaron Taylor-Johnson se desmayó rodando una pelea de 'Bullet Train': "Estaba haciendo una dieta Keto a lo loco"

Una mezcla de acción al límite y una dieta demasiado estricta: esos fueron los ingredientes del susto que sufrió Aaron Taylor-Johnson rodando Bullet Train. Mientras otros actores sacaron de ahí la satisfacción de haber trabajado con Brad Pitt y un nuevo filme en cartelera, el actor inglés salió echando de menos unos pocos gramos de su propia carne a resultas de un accidente en el plató.

Y todo, como reconoce el propio Taylor-Johnson, por tomarse demasiado en serio eso de perder unos kilos. "Estaba haciendo la dieta Keto a lo loco porque quería ponerme muy delgado y con poca grasa [para la película], así que básicamente tenía muy bajo el azúcar en sangre", explica en una entrevista para Variety.

El consiguiente bajón de azúcar, prosigue Taylor-Johnson, le llegó en el peor momento posible: "Estábamos rodando una escena de acción y me dieron una patada que me lanzó al otro lado de la habitación. Y la única parte de la esquina que estaba afilada y no tenía revestimiento de seguridad se llevó un pedazo de mi mano. Y, ¡zas! me desmayé, literalmente".

Lo que siguió al accidente, tal y como lo describe Taylor-Johnson, también parecen sacado de una película: "Recuperé el conocimiento y dije '¿Rodamos otra toma?'. Y me respondieron: 'No, no, no. Vas a ir al hospital a que te pongan puntos'. Y pasé la noche ingresado".

El actor, eso sí, no le echa toda la culpa a su dieta sin hidratos de carbono. "Cuando te apuntas a una película [del director] David Leitch, sabes que vas a salir de ahí con unas cuantas cicatrices de batalla. Algunas heridas de guerra", señala. Y, pese a ello, solo tiene buenas palabras para el director de Deadpool 2.

"Todos fuimos allí para pasarlo bien, ya sabes", prosigue. "David Leitch nos dio mucho espacio para improvisar y añadir cosas: solo queríamos que nuestros personajes estallaran. El tono de la película es como de realidad aumentada. [Los personajes] son tan exagerados que quieres llevarlos al límite". Solo que, a diferencia de él, el resto de intérpretes llegaron al último día sin haberse despedido de un pedazo de músculo.

