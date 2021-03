Aaron Sorkin se planteó que ‘El juicio de los 7 de Chicago’ fuera un musical

El juicio de los 7 de Chicago es solo la segunda película como director de Aaron Sorkin, pero porque su mayor fama y prestigio lo ha alcanzado en otra faceta. Pocos guionistas hay en el Hollywood actual con el poder de Sorkin, que ha sido nominado en tres ocasiones al Oscar sin contar la última: la de El juicio de los 7 de Chicago, claro, cuyo libreto ya ganó el Globo de Oro y ahora está nominada a Mejor película. La carrera del guionista de La red social vive un prolongado momento de esplendor, y Sorkin ha hablado sobre ello con el podcast Awards Circuit, profundizando en su modo de trabajo.

Los guiones de Sorkin destacan por los diálogos rápidos y los monólogos afilados, expedidos por personajes ingeniosísimos que piensan a la velocidad de la luz. El creador de El ala oeste de la Casa Blanca cuida mucho estas líneas de guion, y en su intensivo cálculo llega a compararlas con la planificación de un número musical. “Si vas a escribir el discurso quieres que el agua hierva, quieres emocionar. Es casi como un musical. Un número musical siempre funciona mejor cuando es el resultado de palabras que ya no pueden resonar por sí solas”, cuenta en el podcast.

Relacionado con esto, Sorkin ha revelado que llegó a plantearse que El juicio de los 7 de Chicago fuera un musical. La historia del proyecto se remonta a 15 años atrás, con Steven Spielberg como principal impulsor, y una vez llegó a manos de Sorkin este tanteó una forma muy original de poner en pie este importante episodio histórico. “La gente se ríe de mí cuando digo esto, pero hubo un tiempo en el que le pedí a DreamWorks si podía tomarme un año e intentar convertir El juicio de los 7 de Chicago en una obra para las tablas”, asegura.

“Me dieron permiso para hacerlo, y me costó mucho. Pero en mi corazón sabía que, con el compositor y letrista adecuados, podía ser un gran musical”, concluyó Sorkin. Al final no pudo ser, pero teniendo en cuenta el éxito de crítica y público que ha supuesto El juicio de los 7 de Chicago, no podemos descartar que alguien quiera darle oportunidad a una nueva versión… aunque sea sobre el escenario.