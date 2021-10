Aaron Sorkin explica por qué mantuvo el silencio sobre los abusos del productor Scott Rudin

El pasado mes de abril, el poderoso productor de cine y televisión Scott Rudin anunciaba su retirada de la industria después de que The Hollywood Reporter sacara a la luz que el magnate había cometido una serie de abusos laborales contra sus empleados: desde romper la pantalla del ordenador en la mano de un asistente a lanzar objetos como un bol de cristal o una patata asada. Una serie de vejaciones que ahora también ha querido criticar el propio cineasta Aaron Sorkin, un colaborador habitual de Rudin.

"Creo que Scott tiene lo que se merece", ha señalado el director de El juicio de los 7 de Chicago para Vanity Fair, quien también revela por qué ha decidido mantener silencio hasta el momento. "Creo que, si la historia de The Hollywood Reporter hubiera salido a la luz y no hubiera sucedido nada como resultado, me habría sentido obligado a decir algo como: '¿Por qué seguimos trabajando con él? No deberíamos hacer esto'. Pero eso no es lo que pasó".

Sorkin defiende que Rudin "ha recibido la pena máxima por sus errores" y su nombre permanecerá en cualquier caso siempre en la lista de los que decidieron guardar silencio. Además, el estadounidense señala también que nunca ha tenido redes sociales y que, aunque tuvo oportunidad de hablar con la prensa, nunca creyó que fuera lo conveniente. "Y la razón por la que no lo hice fue, de nuevo, que él está tirado en el felpudo, y no podía pensar en nadie que se beneficiaría más de que dijera algo yo. Que puedo quedarme allí y decir: 'Oye, estoy con los buenos'. Y simplemente no se sentía bien hacer eso".

Sorkin también incide en su enfado con Rudin, afirmando que lo fácil habría sido hablar con la prensa y decir que "es inaceptable y tiene que haber consecuencias, como seguro de protección". No obstante, este señala que no se habría sentido cómodo con ello. "Pero diré algo: espero que mejore. Me siento como lo haría con un alcohólico o un adicto. Espero que se mejore".

Las palabras de Sorkin concuerdan con las de algunas de las voces de la industria que estas semanas señalaban que nunca vieron ningún mal comportamiento por parte del productor, por lo que no se habían pronunciado, pero sin dudar en ningún momento de las denuncias de los empleados. Aún queda polémica por delante.

