A Zack Snyder le ha encantado ‘Wonder Woman 1984’

Durante la promoción de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins, su directora, tuvo que saldar cuentas frente a los periodistas con respecto a lo ocurrido en su anterior film y a sus reiterados conflictos con Warner. Conflictos que depararon tanto en un clímax de bombástico CGI en contra de sus deseos como en una disputa salarial de cara a Wonder Woman 1984. Al margen de estas cuestiones, sin embargo, la secuela protagonizada por Gal Gadot ya se ha estrenado en EE.UU. (a España llegó el pasado 16 de diciembre), y tanto Jenkins como la actriz principal lo celebraron por todo lo alto ayer 26 de diciembre.

Wonder Woman 1984 es el primer film de Warner en suscribir el modelo híbrido que la major aplicará a todos sus estrenos de 2021, y que contempla la exhibición simultánea tanto en salas tradicionales como en HBO Max. Debido a que el film ya está disponible en streaming, Jenkins y Gadot sacaron adelante una “fiesta de visionado” en Twitter, animando a sus seguidores a que la vieran todos juntos y la comentaran en su compañía. Permitiendo, también, que estos espectadores preguntaran a directora y actriz cualquier cosa que se le pasara por la cabeza.

Entre los participantes de la fiesta destacaba, pues, Zack Snyder, cuyo estilo visual había querido ser emulado por Warner en el controvertido final de Wonder Woman. Jenkins celebraba recientemente no haber contado con injerencias de este tipo para la secuela, y más allá de lo relativo a los estudios parece tener una relación muy cálida con el director de El hombre de acero. De hecho, a Snyder le ha encantado Wonder Woman 1984, y durante la fiesta de visionado aprovechó para hacerle una pregunta a Jenkins y felicitarla por la película tan genial que había sacado adelante.

“¡Hola Patty! Una pregunta rápida. Mis partes favoritas de Wonder Woman 1984 son las asombrosas escenas de acción, donde Wonder Woman utiliza el Lazo de la Verdad como arma principal”, decía Snyder. “Así que mi pregunta es, ¿cómo sacaste adelante una técnica tan guay? ¿Qué tipo de investigación hiciste para imaginar cómo usa su lazo en combate? Esa es mi pregunta. Lo estáis haciendo genial. Enhorabuena por la película, es fantástica”.

Por mucho que Wonder Woman 1984 haya querido distanciarse de Snyder, ofreciendo un tratamiento más luminoso para Diana Prince que el dispensado en Liga de la Justicia (y que previsiblemente volverá a experimentar en el futuro Snyder Cut), parece que el director está encantado con la nueva película de DC.