A Will Smith le sigue doliendo haber protagonizado ‘Wild Wild West’

En las vísperas del nuevo milenio Will Smith tomó una decisión llamada a marcar carreras: ante el ofrecimiento de interpretar a Neo en Matrix, la estrella de El príncipe de Bel-Air prefirió protagonizar Wild Wild West de su colega Barry Sonnenfeld, que ya le había dirigido en Men in Black. La película resultante, adaptación de una famosa serie de los 60, fue un fracaso de crítica y público en oposición al impresionante fenómeno cultural de la obra de las Wachowski, de ahí que Smith se acuerde a cada tanto del gran error que cometió. Error que, por mucho que Wild Wild West haya sido objeto de cierta revalorización en los últimos años, parece seguirle atormentando en la actualidad.

Este 19 de noviembre Smith estrena en los cines de EE.UU. y HBO Max King Richard, biopic de Richard Williams (padre de las tenistas de élite Venus y Serena Williams) con el que apunta a colocarse en la carrera de premios. A España no llega hasta el próximo mes de enero, pero estos días Smith ya ha comenzado la labor promocional y concedido varias entrevistas, destacando una para GQ donde se somete a múltiples preguntas de usuarios anónimos procedentes de Twitter, Instagram, Reddit o TikTok. Entre estas preguntas ha destacado una donde se le interrogaba por cuál considera que es la peor película de su carrera, y cuál la mejor. Smith no tenía muy claro cómo contestar a la primera pregunta, pero finalmente se ha acordado de Wild Wild West.

“No lo sé, Wild Wild West sigue siendo una espina clavada. Verme vestido así… no me gusta”, ha respondido… sin demasiada convicción, todo sea dicho. Smith se ha sentido más cómodo a la hora de aclarar de qué film se siente más orgulloso: “Sobre la mejor, creo que hay un empate entre la primera Men in Black y En busca de la felicidad. Por diferentes motivos, estas son películas casi perfectas”, asegura. No es difícil imaginar por qué tiene estos films en tan alta consideración. Men in Black, aunque condujera a Wild Wild West, supuso su consagración como estrella luego de intervenir en Independence Day, mientras que En busca de la felicidad le dio su segunda nominación al Oscar.

La primera vino con Ali, y desde entonces Smith no ha vuelto a aspirar a ser recompensado con una estatuilla de la Academia, pero esto podría cambiar con la citada King Richard.

