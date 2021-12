A Steven Spielberg le gustaría dirigir un western después de ‘West Side Story’

Pocos cineastas poseen actualmente el estatus de Steven Spielberg, gracias no solo a la calidad de sus films sino también a la falta de miedo para afrontar desafíos. A lo largo de su carrera el director ha alternado el suspense (Tiburón o Parque Jurásico) con la aventura (Indiana Jones) pasando por la ciencia ficción (Encuentros en la tercera fase, E.T. o La guerra de los mundos), el drama oscarizable (La lista de Schindler) o el bélico (Salvar al soldado Ryan), de forma que era lógico percibir su remake de West Side Story como fruto de resolver una cuenta pendiente. Esto es: dirigir un musical.

La decisión, a juzgar por las primeras críticas, se ha saldado con una película extraordinaria que no tiene nada que envidiarle a la versión que dirigieron Robert Wise y Jerome Robbins en 1961, y podremos verla en España a partir del 22 de diciembre. En lo que respecta a Spielberg solo le queda aguardar si West Side Story se incorpora a la carrera de premios (todo apunta a que sí) mientras sigue embarcado en su próximo proyecto, un film autobiográfico por título The Fabelmans. Una vez lo estrene, posiblemente en 2022, queda la duda de qué hará a continuación. Y Spielberg ya le está dando vueltas al asunto.

Entrevistado por Yahoo, el firmante de E.T. El extraterrestre ha asegurado que mantiene su empeño de cultivar todos los géneros habidos y por haber, y una vez se ha acercado con éxito al musical le queda otro igualmente clásico que parece estar recibiendo nueva vida en los últimos años. Hablamos, claro, del western, que en 2021 ha dado pie a películas como Más dura será la caída o las aclamadas First Cow y El poder del perro, y donde a Spielberg no le importaría incurrir en un futuro próximo. “Tengo unas cuantas películas en desarrollo ahora mismo, pero quién sabe cuál saldrá a la luz”, revela.

“Me lo han preguntado durante los últimos 40 años de mi carrera, y siempre decía que un musical era lo único que no había hecho. Ahora el único género que realmente no he abordado todavía es el western. Así que quizá algún día me calce las espuelas”. Hacer un western supone un deseo irrefrenable para casi cualquier cineasta estadounidense, y de hecho alguien cercano a Spielberg como es Martin Scorsese va a cumplirlo muy pronto. Vale, Killers of the Flower Moon no es exactamente una película de vaqueros (más bien un escalofriante true crime), pero le ha permitido viajar a Oklahoma y jugar con una ambientación de principios del siglo XX.

Esta adaptación de David Grann será estrenada a lo largo de 2022, del mismo modo que ocurrirá con The Fabelmans. Esperemos que, a continuación, Spielberg se decida a seguir tachando géneros de la lista.

