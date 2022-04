A Sean Penn le dijeron que “se fuera a tomar por culo” de Ucrania mientras rodaba su documental

En noviembre de 2021 Sean Penn ya estaba en Ucrania. El conflicto con el gobierno de Vladimir Putin se encontraba en plena escalada de tensión, que terminó por explotar cuando el pasado febrero inició la invasión de Ucrania. Penn decidió quedarse y seguir rodando su documental, pero naturalmente las cosas se complicaron, y en la víspera de los Oscar confirmamos que el actor había regresado a EE.UU. ¿Cómo? Pues haciéndose notar, al prometer que “fundiría” sus dos Oscar (ganados por Mystic River y Mi nombre es Harvey Milk) si la Academia de Hollywood no invitaba a la ceremonia a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Como donde Zelensky terminó incurriendo fue en la gala de los Grammy y no en los Oscar, hemos de dar por supuesta la irritación de Penn.

Pero el actor no ha hecho referencia al desaire durante una reciente mesa redonda en Fox News, prefiriendo detallar cómo fueron sus últimos días en Ucrania. Al parecer, la decisión de marcharse fue idea de un ex-asesor de seguridad nacional llamado Robert O’Brien. Quien, de hecho, también había sido invitado por Fox News. “Robert O’Brien me dijo que me fuera a tomar por culo de ahí”, recuerda Penn. “Nuestro gobierno es muy prudente. Los diplomáticos estadounidenses ya habían sido retirados, y otros funcionarios del Servicio Exterior abandonaron Kyiv. La gente me decía ‘no vayas, no habrá nadie ahí’, etc”. Durante la producción del documental inconcluso, Penn estuvo muy en contacto con O’Brien.

“Hablaba con Robert todo el tiempo. Él conoce la región mucho mejor que yo. Calculamos que iría bien, pasara lo que pasara. No creo que nadie pudiera negar nunca que la guerra podía ocurrir, porque de este modo habría estado negando que la invasión se había producido”. El debate estaba moderado por Bret Baier, y en un momento dado Penn detalló su relación con Zelensky. Al parecer, el actor se había reunido con él justo un día antes del ataque de Putin. “Nos reunimos con Zelensky, y a la mañana siguiente los rusos llegaron. Volvimos. Hablamos con él, y la siguiente vez que lo vi estaba en camisa y el mundo había cambiado”.

La presencia de Penn en Ucrania fue muy alabada por el gobierno del país, emitiendo poco después del inicio de la invasión un comunicado donde leíamos: “El director vino a Kyiv para grabar todo lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania y contar la verdad sobre la invasión rusa. Nuestro país le agradece esta muestra de valor y honestidad”. Hoy, Penn asegura querer regresar a Ucrania en cuanto sea posible, y continuar con el trabajo. “No soy idiota, no estoy muy seguro de lo que puedo ofrecer”. Su contacto estrecho con el conflicto es solo una más de las experiencias que Penn ha afrontado dentro de su faceta activista.

Esta ha llegado a ser la protagonista de todo un documental, Citizen Penn, y se prolonga tanto a una famosa entrevista que Penn mantuvo con El Chapo Guzmán para Rolling Stone y su estancia en Irán para cubrir la guerra contra el terrorismo. Estos días Penn promociona Gaslit, serie sobre el Watergate para Starz que coprotagoniza con Julia Roberts.

