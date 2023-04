A Russell Crowe no le gustan las películas de terror, pero no ha impedido que protagonice este éxito sorpresa

A Russell Crowe le hemos conocido como uno de los grandes intérpretes del cine de acción y el drama, ahondando especialmente en sus facetas en estos géneros y experimentando puntualmente en su trayectoria profesional. Ahora, a sus 59 años ha decidido embarcarse en un nuevo trabajo en el cine de terror, del que siempre se ha mantenido alejado.

"No, no soy realmente un tipo de películas de terror", señalaba recientemente el oscarizado actor para Entertainment Weekly, con motivo de su participación en El exorcista del Papa. "Me gusta dormir profundamente por la noche".

El neozelandés ya había mostrado en el pasado su poca sintonía con las películas de miedo, cuyo único acercamiento previo y cogido con pinzas fue La momia (Alex Kurtzman, 2017). Si bien, Crowe se sentía atraído por la historia real del Padre Amorth, un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se convirtió en una verdadera celebridad en sus participaciones en los medios de comunicación.

"Lo que me atrajo de El exorcista del Papa fue el personaje en sí mismo", dice Crowe de Amorth, quien murió en 2016 a la edad de 91 años. "Documentó el trabajo y, desde la perspectiva de un actor, es un verdadero tesoro", alude el actor sobre las memorias de Amorth, quien dejó escritas todas sus experiencias como exorcista del Vaticano, desde que comenzara a ejercer como tal en los años 60.

Abierto a nuevos proyectos de terror

"Cuando estás haciendo una película como esta, las horas empiezan a agobiarte, así como las circunstancias en las que te encuentras. Hago escenas día tras día con ese niño disfrazado de demonio con esos ojos rojos y penetrantes que tendrán cierta resonancia para ti al final de tu jornada laboral", señala entre risas el actor.

"Tengo 58 años (59 ahora, después de haber celebrado su cumpleaños el 7 de abril), estoy cerca de dejar atrás cosas como filmar de noche bajo la lluvia", añade finalmente el intérprete nacido en Wellington.

Esto explica por qué Crowe siempre se ha sentido bastante alejado de este género, aunque no se cierra a seguir explorando en él. El neozelandés se ha mostrado abierto a la posibilidad de retomar el papel de este exorcista en un futuro, si el filme consigue buenas cifras de audiencia, aunque por ahora pretende centrarse en sus nuevos trabajos.

Entre sus nuevos filmes encontramos curiosamente The Georgetown Project, que aborda la historia de un actor que empieza a desmoronarse mientras protagoniza una película de terror.

Mientras tanto, El exorcista del Papa ha logrado situarse en la cartelera española como una de las películas más taquilleras estos días, a la espera de conocer más datos de su recaudación internacional.

