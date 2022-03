A Renée Zellweger le animaban a beber alcohol para sus escenas de desnudo al inicio de su carrera

Hollywood tiene un grave problema en torno al trato e imagen pública de sus actrices, y el caso de Renée Zellweger es un gran exponente de esto. La ganadora del Oscar por Judy siempre ha sido muy vocal con los problemas que le ha supuesto desnudarse para la cámara, además de haber sufrido unos comentarios desmedidos por sus cambios de aspecto en los últimos años. Esto último ha vuelto a ocurrir, de hecho, a costa de su caracterización de la asesina convicta Pam Hupp en la nueva serie de NBC The Thing About Pam, que producida por Jason Blum examina las circunstancias del asesinato de Betsy Faria en 2011. Zellweger ha concedido una entrevista con Harper’s Bazaar rememorando las presiones que ha sufrido como mujer en la industria.

Ha salido a colación, por ejemplo, el caso de Jerry Maguire, del que Zellweger habló hace tiempo a partir de su negativa de protagonizar una escena en topless para Cameron Crowe. “No es que fuera un gran plan de Cameron tener un plano sórdido y gratuito de tetas. Eso no va con él y yo haría cualquier cosa por él, exceptuando esto”. Al parecer, fue una situación con la que se topó mucho en los inicios de su carrera, llegando al extremo de escenas desagradables en las que los productores trataban de convencerla para que se desnudara. Sin decir de qué película se trataba, Zellweger ha recordado que durante un rodaje uno de estos productores propuso que bebiera alcohol para desinhibirse y poder grabar la escena correspondiente. Fue bastante traumático para ella.

“Hubo veces en que, ya sabes, en el plató, un productor quería que me quitara la ropa. ‘Toma, bebe este vino, y entonces podrás hacerlo’. Y bueno, no voy a tomar ese vino, pero sí me gustaría un teléfono. Porque tengo que hacer una llamada ahora mismo”, recuerda Zellweger sobre las ganas que tenía de ausentarse para contarle su angustia a alguien de confianza. La actriz se muestra muy crítica, así, por lo gratuito que puede llegar a ser el desnudo de una mujer. “Cuando una mujer está desnuda en una habitación, a no ser que ese momento se ajuste a la trama, no deja de ser una mujer desnuda”, insiste.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.