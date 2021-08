A qué hora se estrena 'The Witcher: La pesadilla del lobo' en Netflix

A la espera del lanzamiento de la segunda temporada de The Witcher en Netflix, el universo de Geralt de Rivia continúa creciendo en la plataforma. Lauren Schmidt y Beau DeMayo, responsables de la serie protagonizada por Henry Cavill, han sido los encargados de coescribir la película de animación The Witcher: La pesadilla del lobo, que llegará el próximo 23 de agosto.

El Studio Mir, que está detrás de la producción de los filmes Batman: Soul of the Dragon o The Death of Superman, ha contado con Kwang Il Han (The Boondocks) para la dirección de este nuevo título, que llegará a las 9:00 horas el día de su lanzamiento. Esta es la hora habitual de lanzamiento de contenidos originales de la plataforma en España.

Un vistazo a la historia de Vesemir

El éxito de las adaptaciones de las novelas del polaco Andrzej Sapkowski en formato videojuego y series ha permitido que podamos disfrutar de esta nueva versión de anime. Esta se trasladará a los eventos acaecidos antes de la serie de acción real, centrándose en la figura del maestro brujo Vesemir.

"Un joven brujo arrogante que se deleita matando monstruos por monedas". Hace unas semanas, Netflix lanzaba un avance en el que podemos ver que un joven Vesemir (Theo James, en la versión original) lucha contra algunos de los peores monstruos y un poder desatado inimaginable.

Este personaje también aparecerá próximamente en la serie de acción real original de Netflix, donde será interpretado por Kim Bodnia (Killing Eve). Además de la serie principal y del filme de animación, la ficción The Witcher: Blood Origin abordará el pasado en el Continente. Tenemos brujos para rato. A continuación el adelanto de The Witcher: La pesadilla del lobo:

