A Paul Schrader le gusta 'Blonde', pero cree que "ese personaje no es Marilyn Monroe"

A poco más de una semana del desembarco de Blonde en Netflix la intensidad de la conversación ha disminuido notoriamente, aunque aún colea el escándalo y las críticas feroces. Andrew Dominik quiso adaptar la novela de Joyce Carol Oates inspirada en la convulsa vida y carrera de Marilyn Monroe, contando con la ayuda de una entregadísima Ana de Armas para ello y acaso esperándose que el resultado no se iba a saldar sin polémica: a fin de cuentas, la propia Netflix dudó durante meses si estrenarla en su integridad. Mientras la autora del libro original alaba el resultado, hay quien cree que Blonde es propaganda antiabortista, y entre medias ha venido a situarse Paul Schrader.

El guionista de Taxi Driver lleva, a su vez, unas semanas complicadas. En el pasado Festival de Venecia estrenó Master Gardener, su nuevo film protagonizado por Joel Edgerton, y poco después tuvo que ser ingresado en el hospital con graves problemas respiratorios. Por suerte, Schrader ha podido recuperarse, y con tal aplomo que ha podido acudir al Festival de Cine de Nueva York para otra proyección de Master Gardener, en lo que asegura que es la culminación de una trilogía que empezaron El reverendo y El contador de cartas. Ahora mismo parece encontrarse con ánimos para dirigir más películas, y también ha encontrado tiempo para ver Blonde. De modo que no podía faltar su opinión publicada en Facebook, donde muestra ciertas ambivalencias hacia el film de Dominik.

Es decir. A Schrader le ha gustado, pero cree que “hay algo que está mal en esta película”. “Hubo tantas críticas que quise dejar Blonde para más tarde, pero cuando la vi me quedé impresionado por su brillantez e inventiva”, escribe el cineasta. “El enfoque caleidoscópico de Dominik, que yuxtapone colores, formatos de pantalla, estilos de cámara, música, efectos de sonido y manipulación de imagen, crea un potente estudio de personaje. Pero esa no es Marilyn Monroe. Es lo único que está mal”. Schrader cuestiona la necesidad de Blonde de utilizar la figura real de Marilyn Monroe para construir su trama. “Habría sido mucho mejor si se hubiera apartado de la historia de MM (aunque se ficcionalice de forma desgarradora, Blonde está definida por su modelo histórico)”.

“La crítica se aplica también a la novela. ¿Por qué esa necesidad de saltar sobre el cadáver de Monroe? ¿No pueden estos fabuladores confiar en su propia creatividad? ¿No pudieron resistirse a explotarla?”. Y Schrader concluye: “Dominik ha hecho una gran película, pero no una sobre Marilyn Monroe. Solo es una curiosidad. Los críticos dicen que no le ha hecho ningún favor a Marilyn. Yo creo que es al revés. Ha sido MM quien no le ha hecho ningún favor a la película”.

