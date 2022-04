A Nicolas Cage le preocupa que Hollywood ya no le ofrezca hacer comedias

La carrera de Nicolas Cage ha pasado por multitud de baches, pero en los últimos años asistimos a un renacimiento que bien podría culminar The Unbearable Weight of Massive Talent. Antes de este film Cage ya se había convertido en el meme favorito de Internet paralelamente a participar en obras tan aplaudidas como Mandy, Color Out of Space o la aún inédita en España (llega este 13 de mayo) Pig, de forma que todo le condujera a un proyecto bastante bizarro en el que se interpreta a sí mismo. The Unbearable Weight of Massive Talent (de inminente estreno en EE.UU.) se articula pues como una celebración de la figura de Cage, y en consonancia los medios le están prestando estos días una gran atención.

El actor se encuentra frente a varias oportunidades para reflexionar sobre su legado, su forma de abordar la actuación o sus deseos para el futuro, y durante una entrevista con Los Angeles Times ha compartido una inquietud que lleva tiempo acompañándole. Esta es, ¿cuándo y por qué Hollywood dejó de ofrecerle comedias? Cage se precia de tener un gran sentido del humor y una vis cómica considerable, y le apena que la industria le haya relegado desde algo así como décadas a papeles más dramáticos. “Me he estado rascando un poco la cabeza para saber por qué Hollywood ya no me ofrece comedias. Había hecho Arizona Baby y Luna de miel para tres, y Hechizo de luna y Te puede pasar a ti. Me he quedado como ‘¿dónde se ha ido esa opción?’”, declara.

Por suerte, ahí está The Unbearable Weight of Massive Talent, una comedia que Cage espera que “ayude” a ponerle solución a esto. Junto a Pedro Pascal y Tiffany Haddish, el actor de La roca ha tenido oportunidad de desmelenarse para un proyecto de lo más excéntrico, que en cierto punto requirió que encarnara a varias versiones de sí mismo. En efecto, uno de los personajes de The Unbearable Weight of Massive Talent es Nicky, una versión rejuvenecida por CGI de Cage cuando intervino en Corazón salvaje. Según ha trascendido, Cage propuso aparecer en una escena besándose con Nicky, “con la esperanza de hacer recordar a la gente, estudios inclusive, su singular talento para la comedia”.

Todo apunta, pues, a que esta metapelícula ha requerido que Cage improvise bastante, deparando un festival imprescindible para todo aquel que profese la Cagemanía. Ojalá reciba pronto fecha en España.

