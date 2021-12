A Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss les encantaría reencontrarse en una película de John Wick: "Vamos a por ello"

Hay relaciones que se ve que van mucho más allá de la pantalla. Después de 20 años desde el estreno de Matrix, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss se han vuelto a encontrar en Matrix Resurrections y demostrado que su buena amistad no se ha deteriorado con el tiempo. De hecho, a ambos les gustaría continuarla no solo en el universo de Matrix.

Al ser preguntada por el papel favorito de su amigo Reeves, Carrie-Anne Moss no dudaba en contestar que John Wick: "Me encanta John Wick. Realmente empecé a entender el escandaloso don de Keanu para contar historias a través de su cuerpo. Y no lo entendí del todo hasta que me adentré en John Wick con uno de mis hijos. Fue increíble tener esa experiencia con mi hijo y ver la profundidad que Keanu es capaz de crear con su cuerpo. Es realmente una forma de arte", comentaba la actriz.

Tras deshacerse en elogios con su compañero de reparto se disparaban todas las alarmas. ¿Por qué no juntarlos de nuevo en una entrega de la saga? Esa era la propuesta que le trasladaba Reeves a Moss: "Sería increíble, ¿quieres trabajar de asesina?", a lo que la actriz respondía que le encantaría. "Bien, vamos a por ello. Ten cuidado con lo que deseas" concluía Keanu Reeves con su humor habitual.

Lo cierto es que llegados a este punto no habría que descartar nada, no solo por la evidente química entre ambos intérpretes sino por la facilidad con la que el universo de John Wick podría prestarse a incorporar a un personaje interpretado por Carrie-Anne Moss. Quien sabe, quizá ahora que la cuarta entrega ha retrasado su estreno haya tiempo para introducir a la actriz después de todo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.