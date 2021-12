A Guillermo del Toro le encantaría adaptar ‘Cementerio de animales’

De cara a promocionar El callejón de las almas perdidas, su nuevo trabajo como director, Guillermo del Toro se ha dado el gusto de aparecer en The Kingcast. Este podcast hace un exhaustivo repaso de la obra de Stephen King contando con invitados de excepción, y el cineasta mexicano ha acudido a él para compartir su entusiasmo sobre It. En el marco del programa, por lo demás, Del Toro aclaró que seguía dándole vueltas a su adaptación de En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft (quizá sujeto a su nuevo acuerdo con Netflix), y también aclaró qué novela de King le gustaría llevar al cine.

Según dijo, lleva queriendo echar mano de la historia de Cementerio de animales prácticamente desde que empezó a hacer películas. La considerada como una de las novelas más deprimentes de Su Majestad de Maine fue publicada en 1983 y dio el salto al cine pocos años después de la mano de Mary Lambert. Gracias a una atmósfera que suplía las carencias de la producción y un tema icónico de los Ramones en la banda sonora (Pet Sematary, para más señas), el film que conocimos en España como Cementerio viviente inauguró un fenómeno de culto, extendido por la propia Lambert en una secuela bastante peor recibida.

Cementerio de animales, por lo demás, volvió a ser llevada al cine recientemente por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer. La recepción distó de ser positiva, pero aún así dio pie a que Paramount pusiera en pie una precuela de la historia que se encuentra actualmente en desarrollo, con vías a un estreno exclusivo en Paramount+. Del Toro es consciente de todo este historial fílmico, pero la historia le entusiasma demasiado. “La novela que habría matado por adaptar, y sé que hay dos versiones, y sigo pensando que tal vez en un universo desquiciado pueda hacer algún día, es Cementerio de animales. Porque no solo tiene el mejor final, si no que me aterrorizó cuando era joven".

Del Toro cree, además, que sus circunstancias vitales le convierten en un mejor candidato que cuando era joven. “Como padre, ahora lo entiendo mejor de lo que nunca hubiera hecho, y me asusta. Cien veces más”. Cementerio de animales se centra en un cementerio mágico capaz de devolver a la vida a los seres fallecidos, tanto animales como personas, solo que cuando estos vuelven de entre los muertos tienen un carácter algo distinto. Aunque la historia ya ha haya sido llevada al cine, esto no tendría por qué detener a Del Toro, como no le ha detenido que suceda algo parecido con El callejón de las almas perdidas.

Titulada originalmente Nightmare Alley, esta novela de William Lindsay Gresham fue convertida en película por primera vez en 1947, encabezada por Tyrone Power. Es, de hecho, un clásico muy querido que no ha afectado al ímpetu de Del Toro más allá de motivarle a rodar El callejón de las almas perdidas en blanco y negro, al estilo del film precedente. Aunque luego haya sido coloreada, esta versión existe, y Del Toro espera que pueda ser vista tiempo después de que su film se estrene este 28 de enero en España.

