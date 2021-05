A falta de póster oficial, quizá nos sirva esta nueva imagen de ‘Thor: Love and Thunder’

Vengadores: Endgame terminó con Thor en unas circunstancias muy interesantes. El Dios del Trueno, con un visible sobrepeso, dejaba en manos de Valkiria el gobierno de Nueva Asgard y decidía enrolarse en la tripulación de los Guardianes de la Galaxia para desagrado de StarLord. Así concluía la película de los hermanos Russo, y así dará comienzo Thor: Love and Thunder, el nuevo film de Taika Waititi para Marvel luego de triunfar con Thor: Ragnarok. El rodaje está a punto de concluir en Australia, y el cineasta neozelandés ya ha llegado a declarar que puede tratarse de “la mejor película Marvel de la historia”.

Más allá de este entusiasmo, es cierto que Love and Thunder apunta a desarrollar una historia de lo más revolucionaria dentro del MCU, con Jane Foster (Natalie Portman) de vuelta y pasando a portar el Mjolnir mientras sufre de cáncer de mama. La película tiene su estreno fijado para el 6 de mayo de 2022 y de momento no hemos tenido ningún avance, como no sean varias imágenes llegadas desde el set. Imágenes a las que ahora hay que sumar una que, en palabras de Chris Hemsworth, viene a suplir la ausencia de un póster mostrando al actor y al cineasta en primer plano. Es la que sigue.

En base al look del intérprete, podemos deducir que Thor volverá a portar esa característica melena rubia que se rapó en Ragnarok. “Realmente se han dejado el presupuesto en el póster oficial de Thor: Love and Thunder”, bromea el actor en la publicación de Instagram. “Pero el mensaje es claro: mucho amor y muchos truenos. En breve tendréis el álbum de nuevo…”.

Thor: Love and Thunder contará con los Guardianes de la Galaxia al completo y además incorporará a su reparto a Christian Bale como villano y a Russell Crowe haciendo una pequeña aparición como Zeus. Antes de su estreno en 2022, otras películas del MCU que nos irán llegando son Viuda Negra (9 de julio), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (3 de septiembre), Eternos (5 de noviembre), Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo de 2022).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.