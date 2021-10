A esta actriz aún no le han llamado para unirse a ‘Ant-Man 3’

Por muy ridículo que pueda ser su nombre, Ant-Man (alias de Scott Lang) ha acabado desempeñando una gran importancia en el MCU. El personaje interpretado por Paul Rudd siempre fue considerado un outsider y han sido numerosos los chistes a su costa en el marco del universo de Marvel… hasta que en la secuela de su primera película en solitario, Ant-Man y la Avispa, entró en contacto con el Reino Cuántico, y este resultó ser fundamental para el devenir de Vengadores: Endgame. Tanto Lang como Hope van Dyne (la Avispa, encarnada por Evangeline Lilly) afrontan ahora su tercera aventura como superhéroes en pleno derecho, y con la sensación de que aún no han terminado ni con el Reino Cuántico ni con sus ramificaciones con el multiverso.

El título de esta nueva película, que vuelve a dirigir Peyton Reed, es Ant-Man y la Avispa: Quantumania, y se encuentra en plena preproducción con un estreno fijado para el 17 de febrero de 2023. No es mucho lo que se sabe del argumento más allá de que el villano prometido, Kang el Conquistador, ya ha podido ser visto con el rostro de Jonathan Majors en el MCU: concretamente, al final de Loki. También está previsto que vuelvan Michael Douglas y Michelle Pfeiffer como los padres de Hope, a la vez que Cassie Lang, hija de Scott, desempeñará un papel más relevante con vistas a convertirse próximamente en una de los Jóvenes Vengadores.

Pero, ¿qué pasa con el resto de la familia de Scott? Kathryn Newton ha sido confirmada para interpretar a Cassie, pero hasta ahora no se ha sabido nada del regreso de Judy Greer, que ha interpretado a la exmujer de Scott y madre de Cassie, Maggie, en las películas anteriores. Entrevistada por ScreenRant, la propia Greer ha confirmado que nadie se ha puesto en contacto con ella para que aparezca en Quantumania. “No me han dicho nada, así que supongo que no estoy en ella. Vale, no estoy, soy terrible para guardar secretos. Siempre le digo a la gente: ‘no me lo cuentes si no quieres que se lo cuente a todo el mundo’. Nadie me ha contactado, siéntete libre de imprimir eso, pero estoy disponible y con muchas ganas de ir”.

Está por ver si la tardanza es meramente casual, o es que Quantumania no precisa de la aparición de Maggie Lang. En cualquier caso tampoco ha sido confirmada hasta ahora la aparición de otros intérpretes habituales de Ant-Man como Michael Peña, Bobby Cannavale o David Dastmalchian (que recientemente sí retomó el personaje de Kurt en un episodio de ¿Qué pasaría si…?), por lo que no deberíamos apresurarnos a la hora de descartar su presencia.

