A Dwayne Johnson no le termina de convencer el primer corte de 'Black Adam': "Todavía no estoy satisfecho"

Hasta ahora, todo lo que sabíamos de Black Adam, el nuevo proyecto del DCEU con Dwayne Johnson junto a Jaume Collet Serra (Jungle Cruise) era francamente ilusionante. No es que haya dejado de serlo, pero las últimas declaraciones de La Roca han levantado ciertas alarmas entre los fans del antihéroe enemigo de Shazam.

Hay que recordar que Black Adam fue una de las películas especialmente afectadas por la pandemia, pues esta llegó justo en pleno inicio de su producción, lo que llevó a que se retrasara mucho más. "Creo que estamos en un buen lugar, ahora es el momento. Nos tomamos nuestro tiempo pero tenemos que tener la película lista para el próximo verano", señalaba Dwayne Johnson en una entrevista.

En dicha entrevista, el actor reconocía que incluso ya había podido ver un primer corte de la película. "Creo que Jaume (Collet-Serra) entregó un gran primer corte. Black Adam es el tipo de película que, desde el principio, tenía los componentes y la esencia adecuada para ser algo único" afirmaba Johnson. Con respecto a ese primer corte, el actor tiene aún ciertas dudas.

"Estoy feliz pero todavía no estoy satisfecho, y continuaremos trabajando sobre él. Creo que el teaser que enseñamos hace unas semanas era un buen indicador", concluía el actor de Fast and Furious, no sin antes dedicar unas gratas palabras tanto a Jaume Collet Serra como al cine español por alusiones: "Es un director muy ambicioso que viene de esa nueva ola de directores españoles con mucho talento que quieren entrar y cambiar la industria a mejor".

