A Danny DeVito le gusta El Pingüino de Colin Farrell en 'The Batman', pero prefiere su versión en la de Tim Burton

A cada uno lo suyo. Danny DeVito, al igual que Jim Carrey que hizo de Joker en Batman Forever de Joel Schumacher, con el reciente estreno de The Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson está, en cierta manera, de nuevo de actualidad en el universo de superhéroes de DC al recordar que él interpretó al temible Pingüino en Batman vuelve de Tim Burton estrenada en 1992.

En una entrevista para The Wrap, el actor ha explicado que ya ha visto The Batman y asegura haber disfrutado con El Pingüino que ha encarnado Colin Farrell, aún así él sigue decantándose por el "Burtonverso" en las que Michael Keaton hizo de Murciélago justiciero.

"Pienso que Colin hizo un gran trabajo", comentó DeVito. "Sin duda es un ambiente diferente. Pienso que más tenso, serio, gansteril. Por supuesto hay tres tipos malos en ella, con los Falcone (y ríe). Pero siento que en términos de interpretaciones, Colin (que es un buen colega mío) hizo un gran trabajo. Tienes que quitarte el sombrero ante cualquiera que se siente en la silla de maquillaje durante tanto tiempo. Yo lo hice con El Pingüino y me encantó".

De manera que nada malo que decir sobre la película de Reeves por parte de DeVito. Sin embargo sus preferencias siguen claras. "En mi impresión al comparar las dos películas, soy un fan de Tim Burton", y argumentó que le gusta el estilo "juguetón" y "operístico" que le otorgó Burton y el hecho de que le resulte más divertido.

The Batman también ha cosechado críticas muy buenas y en taquilla está funcionando más que bien con 736,7 millones de dólares recaudados hasta el momento. Claro que no son las cifras de Spider-Man: No Way Home, que lleva casi 1.900 millones en los cines de todo el mundo, pero son datos muy notables. Y, tras su estreno en las salas el pasado 4 de marzo, llegará a la plataforma de HBO Max el 18 de abril.

Y en esta nueva incursión del caballero oscuro de Gotham, el personaje y la composición que ha hecho Farrell también parece haberle gustado y mucho a los ejecutivos de Warner porque ya tienen en mente desarrollar un spin-off en formato serie centrando en El Pingüino para HBO Max. De hecho, Colin Farrell ya ha sido atado para que repita en el rol en una historia que relataría su ascenso al poder, cuando todavía era Oswald Cobblepot, dentro del hampa y el mundillo criminal de Gotham.

