A Bryce Dallas Howard le exigieron que perdiera peso para 'Jurassic World'

Durante tres películas, Bryce Dallas Howard ha protagonizado una saga tan célebre como Parque Jurásico, renombrada a partir del reboot de Colin Trevorrow como Jurassic World. La trilogía que compone el film homónimo, El reino caído y Dominion se ha saldado con un mayúsculo éxito en taquilla, sin que esto implique que Howard quiera disimular su descontento por ciertos aspectos de la experiencia. Por ejemplo, la actriz ya desveló en su momento la desigualdad salarial que había pendido entre ella y Chris Pratt, cobrando él 10 millones mientras ella se quedaba con 8 (luego resultó que había sido “mucho menos”). Howard aclaró, eso sí, que Pratt había intercedido por ella de cara a otras negociaciones como los derechos de merchandising, que engrosaron su sueldo.

Una vez Dominion se ha estrenado y resulta ser una de las películas más taquillera del año, Howard mantiene su empeño de denunciar aspectos desagradables de la producción. En una entrevista con Metro ha contado cómo desde la primera Jurassic World los productores le pidieron que perdiera peso para interpretar a Claire Dearing. Howard denuncia que no pudo lucir su “cuerpo natural” hasta la producción de, precisamente, Dominion. “Lo que me permitió hacer esta película fue… cómo lo digo, cómo lo digo… me habían pedido que no utilizara mi cuerpo natural en el cine”, recuerda. “Pero en la tercera película había tantas mujeres en el reparto que Colin pensó que debía protegerme, una vez la conversación regresó: ‘tenemos que pedirle a Bryce que pierda peso’”.

Howard había tenido que ponerse a régimen tanto para Jurassic World como para El reino caído. De cara a Jurassic World: Dominion, sin embargo, el director Colin Trevorrow acudió en su ayuda. “Colin dijo ‘hay muchos tipos de mujeres en este planeta y muchos tipos de mujeres en nuestra película’”. Lo cual acabó facilitando enormemente la experiencia, en tanto a las múltiples escenas de esfuerzo físico que exigía el rodaje de Dominion. “Tuve que hacer tantas escenas de acción que no habría sido posible de haberme puesto a dieta. Me encanta toda la acción que tuve que hacer, y la pude hacer con mi cuerpo, con la máxima fuerza. Espero que eso sea otro indicativo de lo que es posible”.

La actriz no ha aclarado quiénes habían exigido sistemáticamente que perdiera peso, aunque sus palabras iniciaron una conversación sobre las presiones que sufrieron las mujeres de Dominion que continuó DeWanda Wise, debutando como Kayla Watts en este film. “Hubo mucha resistencia a que Kayla tuviera músculos, a lo que significa ser una mujer, parecer una mujer”. Por suerte estas presiones no fructificaron, y tras Dominion Howard puede continuar con tranquilidad su carrera. Tanto como actriz (pronto estrena Argylle, lo nuevo de Matthew Vaughn que coprotagoniza Henry Cavill) como en el rol de directora, estando confirmado que volverá a ponerse tras las cámaras en la tercera temporada de The Mandalorian.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.