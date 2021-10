A Bill Murray se le escapa que aparecerá en 'Ant-Man And The Wasp: Quantumania'

Cada vez son menos las estrellas de Hollywood que no sucumben al poder del cine de superhéroes en general y del universo cinematográfico marvelita en particular. Poco importa que a los académicos siga sin hacerles gracia premiar filmes con gente en mallas; el género continúa conquistando la gran pantalla una y otra vez y, en consecuencia, atrayendo a lo mejorcito de la Meca del cine.

El último en sumarse a una de estas apuestas ha sido Bill Murray. El actor ha desvelado que aparecerá en Ant-Man And The Wasp: Quantumania, la tercera aventura en solitario del héroe de Paul Rudd. Tal y como recoge Deadline, Murray habría anunciado la noticia durante una entrevista para el diario alemán Frankfurter Allgemeine.

El periodista encargado de entrevistar al intérprete le habría preguntado sobre su afición por trabajar varias veces con el mismo director debido a que Murray está en plena promoción de La crónica francesa, su novena colaboración con Wes Anderson. El actor lo sorprendía respondiendo que recientemente había participado en una película de Marvel.

"Algunos se sorprendieron de que hiciera un proyecto así. Pero para mí estaba bastante claro: conocí al director y me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres en un director", ha explicado Murra: "Y con la historia de animadoras A por todas hizo una película hace años, que me parece brillante. Así que accedí, aunque como actor no estoy interesado en esas adaptaciones de cómics gigantes".

A por todas fue dirigida por Peyton Reed, cuyos tres últimos proyectos han sido Ant-Man, Ant-Man y la Avispa y la próxima Ant-Man And The Wasp: Quantumania, cuyo estreno está previsto para 2023. Así, todo indica que veremos a Murray en la tercera parte de la saga marvelita, aunque es dudoso que repita: "Ahora al menos he probado lo que es rodar una película de Marvel. Pero no creo que necesite esa experiencia una segunda vez".

