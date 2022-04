A Amy Schumer le amenazaron de muerte tras presentar los Oscar

La conversación de los Oscar 2022 ha sido eclipsada por el bofetón que le dio Will Smith a Chris Rock y las consecuencias del mismo, que parecen haber culminado en el veto de la Academia al actor durante 10 años sin asistir a una gala. Frente a esto el que haya ganado CODA es lo de menos, aunque también ha levantado una considerable polvareda el rol de Amy Schumer como copresentadora de la gala junto a Regina Hall y Wanda Sykes. Si Rock fue agredido a causa de un chiste de mal gusto sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, muchos han contemplado con hostilidad proporcional la gracieta que le dirigió Schumer al matrimonio de nominados Kirsten Dunst y Jesse Plemons, confundiendo a la primera con quien “le rellenaba el asiento” a una estrella de verdad.

¿Cómo pudo Schumer mofarse de la fama de una actriz con el caché de Dunst? Tras las furibundas críticas, la humorista no tuvo más remedio que declarar que el chiste estaba preparado, paralelamente a dar cuenta de otros gags que habían sido censurados del desarrollo de la gala. Como uno, bastante desafortunado, sobre la muerte accidental de Halyna Hutchins a manos de Alec Baldwin, pero el caso es que la controversia continúa y se ha topado con un nuevo episodio en el programa que presenta Howard Stern para SiriusXM. En el último episodio Stern entrevistó a Schumer, y la protagonista de Y de repente tú reveló que desde la escena con Dunst y Plemons le habían llegado varias amenazas de muerte, hasta el punto de tener que alertar a las autoridades.

“Hice un chiste con Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Fue algo completamente orquestado de antemano”, contó la humorista. “El chiste era que yo pensaba que ella estaba ahí para rellenar el asiento. Y lo elaboramos juntos. Recibí amenazas de muerte… el servicio secreto tuvo que ponerse en contacto conmigo”. Stern la interrumpió, sorprendido: “Espera, no entiendo, ¿por qué te amenazaron de muerte?”. “Los trolls decían ‘¿quién te crees que eres para faltar al respeto a Kirsten Dunst?’”, respondió Schumer mientras Stern no se lo terminaba de creer. “¿El servicio secreto?”, repitió. “El servicio secreto y la policía de Los Ángeles. Las amenazas eran así de graves”.

Las revelaciones de Schumer no sorprenden dada la beligerancia de las redes sociales, y la receptora de todo este odio ha insistido en que el gag estaba preparado. “Siendo honesta, en realidad me puse en contacto con la gente con la que iba a bromear antes para asegurarme de que les parecía bien, porque me he quemado demasiadas veces. No quería que la cámara mostrara a alguien con aspecto triste”. Schumer, por último, agradece a Dunst, nominada por El poder del perro, lo bien que se portó con ella. “Fue muy amable. Ella y Jesse son geniales. Incluso publicó un mensaje donde decía ‘oye, yo estaba al tanto’ porque sabía que estaba recibiendo amenazas de muerte”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.