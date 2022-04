9 momentos del tráiler de 'Thor: Love and Thunder' que nos transportan al Valhalla

El tráiler de Thor: Love and Thunder se estaba haciendo esperar, pero por fin ha llegado. En vísperas de que Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrene este 6 de mayo, los ojos de los fans ya se proyectan hasta el siguiente capítulo del MCU, que dirigido por Taika Waititi tras la feliz experiencia de Thor: Ragnarok tiene fijada su llegada a cines para este 8 de julio. El avance susodicho resulta más bien breve (de hecho es un teaser), pero por supuesto cuenta con varios detalles y planos que ya están haciendo salivar a los fans de Marvel, y que sirven para anticipar cuáles serán las líneas maestras de la trama.

Love and Thunder sigue las andanzas del Dios del Trueno que interpreta Chris Hemsworth luego de los acontecimientos de Vengadores: Endgame, una vez Asgard ha sido destruida y sus habitantes han tenido que refugiarse en nuestro planeta, en Nueva Asgard. Mientras tanto Thor se replantea sus deberes como superhéroe, uniéndose a la tripulación de los Guardianes de la Galaxia tras haber perdido a su familia y pasar por una crisis severa de autoestima. Es justo en este punto donde hay que empezar a especular sobre la trama de Love and Thunder, con la ayuda del teaser.

Corre, Thor, corre

Toda una vida corriendo Disney

La derrota experimentada a manos de Thanos sumió a Thor en una aguda depresión, que a lo largo de Vengadores: Endgame provocó que apareciera con sobrepeso y con graves dudas sobre sí mismo. Una vez, por suerte, la guerra del Infinito ha concluido, es momento de que Thor busque un nuevo lugar en el mundo. De ahí que haga memoria sobre sus días de juventud, y en un montaje de él corriendo descubramos la indumentaria clásica de los cómics, con ese ridículo casco con alas estilo Astérix.

El descanso del guerrero

Thor se aleja de Stormbreaker Disney

"Tiempo atrás estas manos se usaron para la batalla, ahora son modestas herramientas para la paz. Tengo que averiguar exactamente quién soy", reflexiona la voz en off de Hemsworth. El Dios del Trueno asume que, ahora que Thanos no está, el universo se encuentra a salvo. Los planos que enmarcan esta frase muestran al personaje meditando, luego de haber clavado su hacha Rompetormentas (esa que consiguió en Infinity War, tras perder el Mjölnir) en el suelo, y dar la sensación que lo va a abandonar ahí. ¿Se está Thor retirando oficialmente del combate?

Poniéndose en forma

(Suena de fondo 'Eye of the Tiger') Disney

No lo parece, porque de ser así no veríamos justo después a Thor entrenándose para perder el peso ganado en Vengadores: Endgame. Como intuíamos en las fotos de rodaje, el Thor de Love and Thunder ha recuperado su físico escultural, y este plano sugiere que seremos testigos del proceso al comienzo de la película. Si efectivamente es así, lo más decente que podría hacer Taika Waititi es ofrecernos un montaje de entrenamiento estilo Rocky, con algún temazo que amenice las jornadas en el gimnasio vikingo.

Asgardians of the Galaxy

A punto de entrar en combate Disney

Pronto vemos al Thor de siempre junto a los Guardianes de la Galaxia. A casi todos los Guardianes: en el tráiler aparecen StarLord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) y Nebula (Karen Gillan); solo falta Gamora (Zoe Saldana), que no está claro que vaya a tener presencia en Love and Thunder. El avance insinúa que veremos alguna que otra aventura de Thor como Guardián de la Galaxia, si bien marcada por una frase que parece ser el objetivo del protagonista... al menos en el primer acto del film.

"Mis días de superhéroe han terminado", asegura Thor. Poco después le vemos en algo parecido a un barco pirata besando a una chica desconocida, confirmando que sí: ha llegado el momento de dejar el heroísmo para disfrutar un poco de la vida.

Asamblea en el Olimpo

¿Es ese Russell Crowe? Disney

Pero no va a ser tan fácil, pues hay nuevos problemas en el horizonte. Problemas que ya sabíamos que iba a unir a Thor con los dioses del panteón griego, en tanto al fichaje de Russell Crowe como Zeus. Gracias al plano detalle de un puño sosteniendo un rayo y a la imagen sobre estas líneas podemos por tanto sugerir que Crowe ha hecho su primera aparición en Love and Thunder. Siguiendo esta lógica, podemos identificar como el Olimpo este espectacular escenario por el que transitan los protagonistas.

La residencia de los dioses Disney

De viaje con Korg

A Taika Waititi le gusta mucho estar con los actores Disney

La amenaza principal de Love and Thunder es, según sabemos, el Carnicero de Dioses, interpretado por Christian Bale. Este no aparece en el tráiler, pero sí lo hace una de sus víctimas: la bestia blanca que contempla Thor junto a su colega Korg (presentado en Ragnarok e interpretado por el mismo Waititi) es Falligar, un dios que se interpuso en el camino del Carnicero y fue asesinado en consecuencia. Es por tanto una amedrentadora muestra del poder del Carnicero, cuya aparición en pantalla nos remite a una viñeta muy similar de un cómic de Thor escrito por Jason Aaron y dibujado por Esad Ribic, publicado en 2013.

Detalle de 'Thor: God of Thunder' #3'

A Valquiria le aburre la política

Tessa Thompson como Valquiria Disney

Al final de Endgame, Thor nombraba a Valquiria (Tessa Thompson) gobernadora de Nueva Asgard, emplazamiento terráqueo donde se había desplazado el pueblo asgardiano tras el Ragnarok. Valquiria ha progresado mucho, pues, desde que era una aventurera con problemas de alcoholismo, pero en base a un único plano del tráiler de Love and Thunder intuimos que los tejemanejes diplomáticos no son lo suyo. Aparece reunida, así, con unos políticos humanos, luego de una panorámica de Nueva Asgard donde podemos fijarnos en un divertido cartel que reza "por favor, conduzcan despacio".

Bienvenidos a Nueva Asgard Disney

El pique con StarLord continúa

Los dos Chrises Disney

Peter Quill dice una frase muy bonita en este tráiler: "Recuerda lo que te dije: si alguna vez te sientes perdido, mira a los ojos de las personas a las que quieres". Es una lástima que la emotividad del momento se eche a perder por la costumbre de Thor de chinchar a su compañero Guardián. StarLord y el Dios del Trueno han estado a la gresca desde que se conocieron, y todo apunta a que Love and Thunder entregará nuevas dosis de este enfrentamiento tan infantiloide como irresistible.

Aquí está Jane

Natalie Portman vuelve como Jane Foster Disney

El tráiler de Love and Thunder se deja lo mejor para el final: el regreso de Jane Foster (Natalie Portman), la antigua amante de Thor, como nueva Diosa del Trueno. Dicho regreso motiva varias dudas que el avance dista de haber contestado. Por ejemplo, ¿sus poderes implican que Thor se ha jubilado definitivamente como Dios del Trueno? Echando un vistazo a los cómics todo es más enigmático aún, pues según The Saga of Mighty Thor Foster ha ascendido a divinidad como parte de una penosa dinámica según la cual, cuanto más veces se transforma, más virulento se hace un cáncer de mama que le acaban de diagnosticar.

La posibilidad de que Thor: Love and Thunder, con todo lo cómica que apunta a ser según el tráiler y la presencia de Waititi, se meta en terrenos tan trágicos, es la gran incógnita del film. Por suerte, no tardaremos mucho en aclararla.

