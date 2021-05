7 películas que ver si te ha gustado 'Ejército de los muertos'

La nueva incursión de Zack Snyder en el género de los zombies ha supuesto una enésima victoria para el cineasta estadounidense. Ejército de los muertos se encuentra en el primer puesto de los contenidos más visualizados en la plataforma Netflix, desde su estreno el pasado viernes. Una historia en la que Snyder ha decidido acudir a elementos como animales zombies, muertos vivientes inteligentes y fetos de extraña procedencia para atraer la mirada de la audiencia. Aprovechamos su fenómeno para repasar otros títulos que deberías ver si te ha gustado la película.

Amanecer de los muertos

Resulta obvio hacer una mención especial al primer proyecto de Snyder sobre zombies. Amanecer de los muertos (2004) es el remake del título de George A. Romero, que para muchos obtenía un merecido puesto entre los mejores filmes del género. Unas palabras que estos días están en boca de muchos al hablar sobre Ejército de los muertos. Un centro comercial, una plaga que provoca la formación de hordas de muertos vivientes y la sed de sangre protagonizaban el debut cinematográfico del norteamericano.

El ejército de las tinieblas



Sam Raimi es una eminencia en el género de terror. La trilogía The Evil Dead encumbraba al cineasta a la cima del éxito. En 1992, El ejército de las tinieblas componía la tercera parte del tríptico. Sofisticadas armas que viajaban del futuro al pasado (en vez de un posible bucle temporal), un héroe carismático al frente y la pugna contra los entes malignos. ¿Te suenan estos elementos? Un reflejo formidable de lo plasmado en la película de Zack Snyder.

Ovejas asesinas



Nos declaramos fans del tigre zombie. Aunque Ejército de los muertos también nos mostraba a un caballo retornado de la muerte. Y si de animales muertos que regresan a la vida hablamos, la neozelandesa Ovejas asesinas se convierte en la mejor opción. El título de Jonathan King es malo hasta decir basta, pero desde aquí reivindicamos las películas hechas para echarte unas risas con los colegas.

Soy leyenda

Continuando la buena sintonía entre los animalejos y los zombies, la relación entre Will Smith y su perro en Soy leyenda emocionaba a los espectadores en su llegada en 2007. El título de Francis Lawrence sobre vampiros-zombies adaptaba así la novela homónima de Richard Matheson.

Alien, el octavo pasajero



El director Ridley Scott y el coguionista Dan O'Bannon ideaban una de las secuencias más memorables de la historia del cine tras un simple dolor de estómago. Los tripulantes de la nave Nostromo sufrían la baja de Kane (John Hurt) cuando el xenomorfo irrumpía de sus propias entrañas. Una escena a la que Snyder parece haber homenajeado a través de Zeus y la extraña extracción del feto zombie. Ver para creer.

Liga de la justicia

Entre los easter eggs de Ejército de los muertos no podían faltar los tributos a algunas de sus anteriores películas. El Snyder Cut era reconocido por muchos a través del arma de Vanderohe para rebanar zombies, mientras que dejaba ver en su piel el símbolo de Omega. Una más que posible referencia al villano del DCEU Darkseid y su corte del filme inicial de Liga de la Justicia. ¿Estaría metafórico Snyder? No es la única referencia que los seguidores señalaban en la película y que solo entenderás si has visto el título de superhéroes. Pero ya te avisamos que la película no es para verla con prisas...

Miedo y asco en Las Vegas

Si lo tuyo son más Las Vegas que los zombies, existe todo un catálogo de películas sublimes ambientadas en sus casinos. A destacar el título del célebre Terry Gilliam, una versión psicodélica en la que todo toma vida. Johnny Depp, Benicio del Toro o Tobey Maguire protagonizan este título imprescindible.