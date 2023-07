Cómo ser una nueva ‘scream queen’: las 7 mejores actrices del cine de terror actual

Como mayúscula fan de la saga Scream y de la actriz Courteney Cox, el trabajo de Melissa Barrera en las últimas dos entregas de la franquicia slasher supuso un punto de inflexión en su carrera. La previa antes de abrazar sus grandes proyectos en el cine de género, en el que ahora se consagra con Reposo absoluto, la ópera prima de Lori Evans Taylor (guionista también de la próxima Destino Final 6), donde interpreta a una embarazada enfrentada a fenómenos paranormales.

Así, la actriz mexicana se suma al listado de las scream queen del cine de terror actual, en el que también encontramos a actrices de la talla de Samara Weaving, Mia Goth o Jenna Ortega. A continuación, 7 actrices que retoman el legado de intérpretes de la talla de Jamie Lee Curtis o Neve Campbell.

Melissa Barrera ('Reposo absoluto', 2023)

En su adolescencia, la mexicana se dio a conocer como cantante a través del programa La academia, lo que propició que posteriormente se trasladara a Nueva York para estudiar teatro musical y finalmente debutara en el filme hollywoodiense En un barrio de Nueva York (Jon M. Chu, 2021). Después esta comenzaría a brillar en el cine de género.

Melissa Barrera ('Reposo absoluto' y 'Scream') Cinemanía

A pesar de que la actriz reniega de su encasillamiento como una de las primeras scream queens latinas y aboga por una carrera variada, Barrera rueda actualmente en Irlanda una revisión de los monstruos clásicos de Universal. Un filme en el que se pone de nuevo bajo las órdenes de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, los cineastas detrás del resurgir de Scream y de películas de terror como Noche de bodas.

Ahora, estas grabaciones coinciden también con la promoción de Carmen, la adaptación cinematográfica de la ópera de Bizet que coprotagoniza junto a Paul Mescal y Rossy de Palma. El inicio de una filmografía prometedora.

Samara Weaving ('Noche de bodas', 2019)

Las rubias no siempre mueren las primeras o eso es lo que ha demostrado la sobrina de Hugo Weaving. La australiana debutó en la serie Ash vs. Evil Dead, tras la cual protagonizó la franquicia The Babysitter y la survival horror Noche de bodas, que precedieron a su interpretación como el gran cameo de Scream VI.

Samara Weaving ('Noche de bodas', 2019) Cinemanía

Mia Goth ('X', 2022)

Crítica contra el ninguneo de los Oscar hacia el cine de género por sus trabajos en la trilogía de Ti West (X, Pearl y MaXXXine), la actriz de las mil caras ha logrado encadenar roles protagónicos relevantes en el terror con sus trabajos en La cura del bienestar, Suspiria, El secreto de Marrowbone e Infinity Pool.

Mia Goth ('X', 2022) Cinemanía

Jenna Ortega ('Scream', 2022)

Tras coquetear con el cine de género en trabajos como The Babysitter: Killer Queen, la actriz de origen latino lograba convertirse en la scream queen por antonomasia de 2022 con sus apariciones en Scream, Studio 666 y X de Ti West, que permitieron que Tim Burton se fijara en ella para la serie Miércoles.

Jenna Ortega ('Scream', 2022) Cinemanía

Maika Monroe ('It follows', 2014)

Tras abandonar las competiciones como deportista de élite del kitesurf, la californiana surfeó hacia una nueva oleada de actrices del mejor terror actual a través del drama sobrenatural It Follows, tras la cual llegarían nuevas colaboraciones en la comedia negra Villanos y el thriller psicológico El extraño.

Maika Monroe ('It follows', 2014) Cinemanía

Betty Gabriel ('Déjame salir', 2017)

Considerada como una de las actrices fetiches de Blumhouse, la estadounidense ha contado con papeles en Déjame salir, Election: La noche de las bestias, Eliminado: Dark Web y Upgrade (Ilimitado). Producciones de éxito que han hecho que su presencia sea siempre una apuesta segura.

Betty Gabriel ('Déjame salir', 2017) Cinemanía

Almudena Amor ('La abuela', 2021)

Como buena creyente de todo aquello invisible, como las almas y el destino, su debut en el filme de Paco Plaza resultó una experiencia cuasi religiosa. Su vis como scream queen convenció tanto al cineasta que próximamente la veremos en Hermana Muerte, el spin-off que Netflix prepara sobre Verónica.

Almudena Amor ('La abuela', 2021) Cinemanía

